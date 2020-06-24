AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئول صيني يحذر من انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في آسيا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:34 ص
مسوؤل صيني يحذر من
مسوؤل صيني يحذر من انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في آسيا
Advertisements
قسم الخارجي
قال مسؤول صيني كبير، إن الجيش الأمريكي ينشر أعدادا "غير مسبوقة" من قواته، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، محذرا من احتمال وقوع صدام عرضي بحري بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر "وو شي تسون" رئيس المعهد الوطني لدراسات بحر الصين الجنوبي أن الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ غير مسبوق.

وأوضح أن احتمال وقوع حادث عسكري أو إطلاق ناري عرضي بدأ يتزايد، مضيفا: إذا نشبت أزمة؛ فإن العواقب على العلاقات الثنائية ستكون كارثية.

وجاء في تقرير للمركز الحكومي الذي يديره "وو" حول الوجود العسكري الأمريكي، أن الولايات المتحدة نشرت 375 ألف جندي و60% من سفنها الحربية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما أرسلت واشنطن 3 حاملات طائرات.

وتصاعد التوتر بين القوتين العظميين في عدد من المجالات منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه عام 2017.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبول الحرب تعلو على كورونا.. الصين تستعد لمواجهة أمريكا.. وإرسال مدمرات لـ روسيا

ترشيحاتنا

بعد قرار فتح المقاهي.. نجيب ساويرس يمازح متابعيه: أنا ربَّطت مع صاحب القهوة اللي جنب البيت

منها علاج الكوليسترول.. 6 أدوية تسبب تساقط الشعر

شروط إخراج زكاة المال .. الإفتاء تحدد أمرين أساسيين.. فيديو

مجلس الوزراء: قرار غلق المقاهي والمطاعم الساعة 10 مساء مستمر بعد كورونا.. فيديو

ترجع للعصر العباسي.. العثور على صخور أثرية نقشت عليها آيات القرآن بدقة.. صور

اكتئب بسبب مرض رجاء الجداوي.. روجينا تكشف سبب الوعكة الصحية لـ أشرف زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترجع للعصر العباسي.. العثور على صخور أثرية نقشت عليها آيات القرآن بدقة.. صور

منها علاج الكوليسترول.. 6 أدوية تسبب تساقط الشعر

لم تظهر عليه أعراض.. إصابة لاعب تنس شهير بـ فيروس كورونا