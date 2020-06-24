مسئول صيني يحذر من انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في آسيا

قال مسؤول صيني كبير، إن الجيش الأمريكي ينشر أعدادا "غير مسبوقة" من قواته، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، محذرا من احتمال وقوع صدام عرضي بحري بين الولايات المتحدة والصين.





وذكر "وو شي تسون" رئيس المعهد الوطني لدراسات بحر الصين الجنوبي أن الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ غير مسبوق.





وأوضح أن احتمال وقوع حادث عسكري أو إطلاق ناري عرضي بدأ يتزايد، مضيفا: إذا نشبت أزمة؛ فإن العواقب على العلاقات الثنائية ستكون كارثية.





وجاء في تقرير للمركز الحكومي الذي يديره "وو" حول الوجود العسكري الأمريكي، أن الولايات المتحدة نشرت 375 ألف جندي و60% من سفنها الحربية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما أرسلت واشنطن 3 حاملات طائرات.



