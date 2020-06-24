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حوادث

كثافات مرتفعة بالدائري.. أماكن الزحام الصباحية على المحاور والطرق الصحراوية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
شرحت مصادر الحالة المرورية الصباحية اليوم، الأربعاء، على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.


ويشهد الطريق الدائري تكدسات مرورية مرتفعة أعلى مناطق ترعة الإسماعيلية والمرج، من طريق شبرا - بنها الحر وحتى أعلى مناطق المرج.


كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى الطريق بمناطق السلام في القادم من المرج باتجاه القاهرة الجديدة.


وتظهر كثافات مرورية مرتفعة أعلى الطريق بمناطق البساتين في القادم من كورنيش النيل باتجاه الأوتوستراد.


ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة من مناطق محور المريوطية حتى أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المنيب.


وتظهر كثافات مرورية متوسطة على طريق الإسماعيلية الصحراوي بالاتجاهين من الطريق الدائري باتجاه محور جوزيف تيتو.


وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو أعلى مناطق أبو رواش في القادم من ميدان لبنان باتجاه أكتوبر، وفي التقاطع مع الطريق الدائري في القادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان.


فيما تستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، والطريق الدائري الإقليمي.


وكذلك تستقر الحركة المرورية على طرق الكريمات الصحراوي، وأسيوط الغربي، والسويس الصحراوي، والقطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وقنا - سفاجا، والقصير - مرسى علم.
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