الصحة الكويتية: 3 حالات وفاة و846 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و846 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 337 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 41 ألفا و879 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند - في مؤتمر صحفي عُقد في ديوان عام الوزارة - إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) من جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي لا تزال قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة .

وأوضح أنه من بين الحالات التي رُصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 490 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة 57.92% من إجمالي عدد المصابين، و356 حالة لمقيمين من مختلف الجنسيات بنسبة 42.08%.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 153 حالة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم إجراء 3985 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 365 ألفا و224 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.







