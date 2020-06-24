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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:29 م
الدكتور هشام شوقي
الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
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محمد الطحاوي
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي المركز الطبي بأبو كبير لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة في اليوم الثالث لها بمحافظة الشرقية.

حيث تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية انتظام سير العمل، وتابع مسارات العمل الجديدة في استلام الأدوية للمرضي للتخفيف عليهم، والحد من التكدس والتجمعات، واطمئن علي توقيع الكشف الطبي علي المرضي، وصرف العلاج اللازم لهم، وعمل قرارات علاج وزارية علي نفقة الدولة.

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وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر ١٨ عاما فاكثر، وتأتي إستكمالا للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وأشار "مسعود" الي أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلي العيادات المتنقلة، وأنه سيتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفي لثلاثة أشهر، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية.

 كما تم توفير القوي البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد علي الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلي الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة
وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة
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