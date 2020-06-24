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محافظات

لمواجهة كورونا.. مبادرة بعنوان "إرادة شعب الشرقية" لتوعية المواطنين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:59 ص
مبادرة إرادة شعب
مبادرة "إرادة شعب الشرقية"
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مواصلة فريق مبادرة "إرادة شعب الشرقية" بمدينة الزقازيق توعية الأهالى ، بطرق الوقاية من فيروس كورونا ، حيث قام فريق المتطوعين بالمبادرة ، بتقسيم أنفسهم الى ١٠ مجموعات وكل مجموعة مكونة من ٥ افراد يقومون بتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة الواقية مجانًا على المواطنين والتباعد الاجتماعى بالشوارع  وبالمصالح الحكومية، وذلك بمشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمجلس القومى للمرأة ورجال الأزهر والمتطوعين  والمهتمين بالعمل العام من الشباب.


وأضاف محافظ الشرقية إستمرار فعاليات مبادرة "إرادة شعب الشرقية" بمراكز ومدن المحافظة لتقديم التوعية للمواطنين وتوزيع الكمامات عليهم وإرشادهم بضرورة ارتداء الكمامات الواقية وكيفية التخلص الآمن منها حرصًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروسات.


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كما أشاد المحافظ بتضافر الجهود بين الجهاز التنفيذى والمجتمع المدنى لمجابهة انتشار فيروس كورونا لتقليل فرصة الإصابة بالفيروس وذلك من خلال منع التجمعات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الواقية في المواصلات العامة والمصالح الحكومية والبنوك والمحال التجارية واستخدام المطهرات بصفة مستمرة للاستخدام الشخصى أو المنزلى حرصًا على سلامة المواطنين.


الجدير بالذكر أن أعضاء فريق مبادرة "إرادة شعب الشرقية"  قاموا بجولات ميدانية بمدينة الزقازيق حيث توجهوا إلى منطقة البنوك بشارع كورنيش البحر ومكاتب البريد والمديريات الخدمية والمواقف بالإضافة إلى قيام بعض المتطوعين من المبادرة بعمل زيارات  ميدانية الى مراكز ومدن (ابوكبير - فاقوس - ههيا- الحسينية -ديرب نجم -العاشر من رمضان - بلبيس-اولاد صقر) لتوعية المواطنين لتجنب الاختلاط والبقاء في المنزل وارتداء الكمامة حفاظًا على الصحة العامة وكيفية التخلص من الواقيات مثل الكمامة والجوانتي بطريقة سليمة والحفاظ على مسافة مناسبة بين الأفراد حفاظا على سلامتهم وتم توزيع أيضا الكمامات على المواطنين واستخدام جهاز الكاشف الحرارى أمام المصالح الحكومية والبنوك.


ويقوم أعضاء المبادرة بنشر فيديوهات على صفحتهم الرسمية على الفيس بوك (مبادرة إرادة شعب) مع تواجد أطباء متخصصين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين وتوعيتهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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