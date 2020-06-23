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محافظات

وفاة ممرضة بمستشفى الزقازيق الجامعي بعد إصابتها بفيروس كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:44 م
وفاة إحدي أطقم التمريض
وفاة إحدي أطقم التمريض بمستشفي الزقازيق
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محمد الطحاوي

شهد قسم العزل بمستشفي جامعة الزقازيق ،اليوم، وفاة "سعاد بيومي" من أطقم التمريض بالمستشفيات الجامعية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.


ونعت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان ،شهيدة الواجب الوطني "سعاد بيومي عبدالسلام" فني تمريض أول بالمستشفيات الجامعية والبالغة من العمر 49 عامًا ، والتي وافتها المنية اليوم داخل مستشفي العزل بالجامعة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وأكد " شعلان" أن الجامعة تقدر كافة الجهود والتضحيات الغالية التي يقوم بها جميع العاملين بالقطاع الصحي خلال الفترة الراهنة والذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرًا إلي أنه جاري توفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة داخل مستشفى العزل بالجامعة لجميع الحالات المصابة بالفيروس، متمنيًا لهم جميعًا الشفاء العاجل.


ويتقدم رئيس الجامعة، والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب الجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور لها وزملائها وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالجامعة ، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

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