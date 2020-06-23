وفاة ممرضة بمستشفى الزقازيق الجامعي بعد إصابتها بفيروس كورونا

شهد قسم العزل بمستشفي جامعة الزقازيق ،اليوم، وفاة "سعاد بيومي" من أطقم التمريض بالمستشفيات الجامعية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ونعت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان ،شهيدة الواجب الوطني "سعاد بيومي عبدالسلام" فني تمريض أول بالمستشفيات الجامعية والبالغة من العمر 49 عامًا ، والتي وافتها المنية اليوم داخل مستشفي العزل بالجامعة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا:

طلاب هندسة الزقازيق يبتكرون بوابة تعقيم لمواجهة كورونا

وأكد " شعلان" أن الجامعة تقدر كافة الجهود والتضحيات الغالية التي يقوم بها جميع العاملين بالقطاع الصحي خلال الفترة الراهنة والذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرًا إلي أنه جاري توفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة داخل مستشفى العزل بالجامعة لجميع الحالات المصابة بالفيروس، متمنيًا لهم جميعًا الشفاء العاجل.



