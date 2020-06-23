طلاب هندسة الزقازيق يبتكرون بوابة تعقيم لمواجهة كورونا

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تسعى دائمًا إلي استغلال كافة مواردها وإمكانياتها المادية و البشرية للمساهمة في الوصول إلي حلول حقيقية لمواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلي تقديم الدعم اللازم للأفكار والإبتكارات المتميزة والفعالة ،وذلك إيمانًا بالمسئولية المجتمعية للجامعة وضرورة مشاركتها خلال الأزمة الحالية في مواجهة انتشار الفيروس.





جاء ذلك خلال زيارته لكلية الهندسة لتفقد بوابة تعقيم إبتكرها ونفذها 3 طلاب بالفرقة الرابعة بقسمي المدني والميكانيا بكلية الهنسة ، بحضور الدكتور هشام فوزي عميد الكلية،حيث استمع إلي شرح تفصيلي من الطلاب عن تصنيع بوابة التعقيم وطريقة عملها .

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أثني رئيس الجامعة علي المجهود المبذول من طلاب كلية الهندسة وشعورهم بالمسئولية اتجاه جامعتهم ومجتمعهم وسعيهم إلي ابتكار بوابة للتعقيم تعمل بكفاءة متميزة وبأقل التكاليف وذلك للمشاركة في حل مشكلة انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلي أن جامعة الزقازيق جامعة عريقة وتضم عددًا كبيرًا من الخبراء والأساتذة المتميزين بمختلف التخصصات بالإضافة إلي شباب الباحثين والطلاب أصحاب العقول الإبداعية والأفكار الجديدة.



