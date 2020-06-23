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تعليم

طلاب هندسة الزقازيق يبتكرون بوابة تعقيم لمواجهة كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:50 م
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تسعى دائمًا إلي استغلال كافة مواردها وإمكانياتها المادية و البشرية للمساهمة في الوصول إلي حلول حقيقية لمواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلي تقديم الدعم اللازم للأفكار والإبتكارات المتميزة والفعالة ،وذلك إيمانًا بالمسئولية المجتمعية للجامعة وضرورة مشاركتها خلال الأزمة الحالية في مواجهة انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال زيارته لكلية الهندسة لتفقد بوابة تعقيم إبتكرها ونفذها 3 طلاب بالفرقة الرابعة بقسمي المدني والميكانيا بكلية الهنسة ، بحضور الدكتور هشام فوزي عميد الكلية،حيث استمع إلي شرح تفصيلي من الطلاب عن تصنيع بوابة التعقيم وطريقة عملها .
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أثني رئيس الجامعة علي المجهود المبذول من طلاب كلية الهندسة وشعورهم بالمسئولية اتجاه جامعتهم ومجتمعهم وسعيهم إلي ابتكار بوابة للتعقيم تعمل بكفاءة متميزة وبأقل التكاليف وذلك للمشاركة في حل مشكلة انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلي أن جامعة الزقازيق جامعة عريقة وتضم عددًا كبيرًا من الخبراء والأساتذة المتميزين بمختلف التخصصات بالإضافة إلي شباب الباحثين والطلاب أصحاب العقول الإبداعية والأفكار الجديدة.

فيما أكد الدكتور هشام فوزي أن الطلاب بذلوا مجهودًا كبيرًا لإبتكار بوابة للتعقيم تعمل بكفاءة عالية ويمكن تنفيذها بأقل التكاليف بهدف خدمة جامعتهم ومجتمعهم، لافتًا إلي أن الكلية تحرص دائمًا علي تشجيع أبنائها المتميزين ومساعدتهم علي تنفيذ الأفكار الإبداعية والمبتكرة بمختلف التخصصات والإستفادة منها علي أرض الواقع.
طلاب هندسة الزقازيق يبتكرون بوابة تعقيم لمواجهة كورونا
طلاب هندسة الزقازيق يبتكرون بوابة تعقيم لمواجهة كورونا
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