AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزير التعليم للطلاب الدارسين بنظام أبنائنا في الخارج

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:03 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد واختلاف مواعيد رحلات الطيران، مما أدى إلى اختلاف مواعيد وصول أبحاث طلاب أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2019/2020، فقد تقرر إعلان نتيجة أبناؤنا في الخارج تباعًا بالدول التي تم استلام أبحاث الطلاب بها والانتهاء من تقييمها.

وأضافت الوزارة، أنه بناءً على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عقد امتحانات الدور الثاني (متعدد التخصصات) 2019 / 2020 بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، فقد تقرر عقد امتحان دور ثاني (متعدد التخصصات) 2019/2020 بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع وذلك لطلاب أبناؤنا في الخارج من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد امتحان تحديد المستوى (متعدد التخصصات) بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي.

وسوف يتم إتاحة نماذج الامتحانات (متعدد التخصصات) الخاصة بطلاب أبناؤنا فى الخارج للدور الثاني وتحديد المستوى 2019/2020، فور الانتهاء من إعدادها مع تحديد المواعيد المقررة للتسليم، بحيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتحميل نموذج الامتحان والإجابة عليه بالمنزل ثم تسليمه للسفارة أو المكتب الثقافي وهي ذات الإجراءات المتبعة بأنشطة الصفين الأول والثاني الابتدائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن إجراءات تصحيح وتقييم أبحاث طلاب المدارس

التعليم : تجهيز قائمة بأسماء الطلاب أصحاب الأبحاث المتطابقة .. وتعليق نتيجتهم لحين اتخاذ اللازم

المدارس تستعد لاستلام الأبحاث.. منح الطالب ما يثبت انتهاء عملية التسليم بمدرسته.. فرق خماسية من المعلمين للتصحيح.. والتقييم بـ اجتياز أو عدم اجتياز.. وتعليق نتائج أصحاب المشروعات المتطابقة

نتيجة المشروعات البحثية لطلاب الصفوف من 3 إبتدائي لـ 3 إعدادي .. اعرف آخر أخبارها الآن

امتحان واحد متعدد التخصصات .. الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 21 يونيو

رسوب 2035 طالبا في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة بسبب الأبحاث.. والتعليم: امتحانات الدور الثاني 21 يونيو

ترشيحاتنا

12 قرارا من السعودية حول تنظيم الحج هذا العام

أخبار التوك شو.. عودة الحياة لطبيعتها السبت.. غلق المحال 9 مساء وفتح السينمات.. وحجر منزلي 14 يوما بعد أداء مناسك الحج ..فيديو

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. هاني الناظر يقدم 10 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

مدبولي : فتح المطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيو

نشرة الفن.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة.. أحمد العوضى ينشر فيديو جديدا.. منى ممدوح تثير الجدل على انستجرام

بث مباشر.. مؤتمر مجلس الوزراء لاستعراض القرارات الجديدة حول كورونا وحظر التجول

AdvertisementS

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

رئيس الوزراء: نجاح الإجراءات الاحترازية فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة كبيرة

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

مدبولي : فتح المطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. هاني الناظر يقدم 10 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

بـ البمبي الجريء .. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

هاف ستوماك وأوف شولدر.. منى ممدوح تتألق بإطلالة جريئة