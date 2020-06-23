بعد تعافيهم من كورونا..خروج ٨٣ حالة من مستشفيات العزل بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج ٨٣ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم خروج ٢٦ من مستشفي السعديين المركزي، و ١٥ من مستشفي أبو حماد المركزي، و ١٢ من مستشفي حميات الزقازيق، و ٧ من مستشفي الحسينية المركزى، و ٧ من مستشفي عزل فاقوس ، و ٥ من مستشفي الصالحية المركزي، و ٥ من مستشفي ديرب المركزي، و ٤ من مستشفي الإبراهيمية المركزي، و ٢ من مستشفي أبو كبير المركزي.

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وأشار "مسعود" الي انه وصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي ١٤٢٤ حالة بالمحافظة حتي الآن منهم ١٩٧ حالة بعزل الزقازيق، و ١٩٨ بمستشفي أبو حماد المركزي، و ٢١٣ بمستشفي السعديين، و ١١٧ بمستشفي منيا القمح المركزي، ٩٣ بعزل فاقوس، ٨٣ بمستشفي بلبيس، و ٦٧ بمستشفي الإبراهيمية المركزي، و ٦٩ بمستشفي ههيا المركزي، و ٥٢ بمستشفي أولاد صقر المركزي، و ٥٧ بمستشفي الحسينية المركزي، و ٤٥ بحميات الزقازيق، و ٣٥ بمستشفي مشتول السوق المركزي، و ٣٣ بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و ٣٠ بمستشفي القرين المركزي، و ٣٠ بمستشفي ديرب نجم المركزي، و ٢٩ حالات بالصدر، و ١٧ من مستشفي القنايات المركزي، و ١٧ بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و ١٤ بمستشفي أبو كبير المركزى، و ٧ من مستشفي الزوامل المركزي، و ٣ من مستشفي الزقازيق العام، و ٢ بحميات فاقوس، و ٢ بمستشفي الصوفية المركزي.





وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.





وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، علي تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.