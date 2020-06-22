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محافظات

ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلي ١٣٤١ حالة في الشرقية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:14 م
المتعافين من فيروس
المتعافين من فيروس كورونا
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج ٧٠ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم خروج ٢٠ من مستشفى السعديين المركزي، و ١٥ من مستشفي أبو حماد المركزي، و ١٢ من مستشفي حميات الزقازيق، و ١٠ من مستشفي أولاد صقر المركزي، و ١٠ من مستشفي الحسينية المركزى، و ٤ من مستشفى الإبراهيمية المركزي، و ٥ من مستشفي باليس المركزي، و ٢ من مستشفي الصالحية المركزي.
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وأشار "مسعود" إلي أنه وصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي ١٣٤١ حالة بالمحافظة حتي الآن منهم ١٩٧ حالة بعزل الزقازيق، و ١٨٣ بمستشفي أبو حماد المركزي، و ١٨٧ بمستشفي السعديين، و ١١٧ بمستشفي منيا القمح المركزي، ٨٦ بعزل فاقوس، ٨٣ بمستشفي بلبيس، و ٦٣ بمستشفي الإبراهيمية المركزي، و ٦٩ بمستشفي ههيا المركزي، و ٥٢ بمستشفي أولاد صقر المركزي، و ٥٠ بمستشفي الحسينية المركزي، و ٣٥ بمستشفي مشتول السوق المركزي، و ٣٣ بحميات الزقازيق، و ٣٣ بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و ٣٠ بمستشفي القرين المركزي، و ٢٩ حالات بالصدر، و ٢٥ بمستشفي ديرب نجم المركزي، و ١٧ من مستشفي القنايات المركزي، و ١٢ بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و ١٢ بمستشفي أبو كبير المركزى، و ٧ من مستشفي الزوامل المركزي، و ٣ من مستشفي الزقازيق العام، و ٢ بحميات فاقوس، و ٢ بمستشفي الصوفية المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، علي تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.
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