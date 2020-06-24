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اقتصاد

تقرير: تسجيل 10 ملايين رقم هاتف محمول على موقع دعم مصر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
سجل موقع دعم مصر لاستكمال بيانات بطاقات التموين نحو 10 ملايين عملية تسجيل رقم هاتف محمول ناجحة على قاعدة بيانات بطاقات التموين.

 
كشف  تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار  تسجيل أرقام المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل ما يقرب من 10 ملايين رقم محمول صحيح حتى الآن لأصحاب البطاقات أو الأفراد المستفيدة من منظومة الدعم، وأن كل مَن يتلقون رسائل على بون صرف الخبز أو بون صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول عليهم الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل أرقام محمول صحيحة بأسمائهم.
 
وأوضح التقرير أنه من خلال رقم هاتف المحمول يستطيع المواطن الحصول على الخدمات إلكترونيًّا من خلال الموقع؛ خصوصًا استخراج بطاقات بدل التالف والتواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأي شيء يفيدهم عن منظومة الدعم.

وأشار التقرير إلى أن من لا يتلقون أية رسائل على بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد كتابة رقم المحمول على موقع دعم مصر، فهم مَن يوجد لهم بالفعل أرقام محمول مسجلة وصحيحة.
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