10 حلقات بس.. أحمد داش يروج لأحدث أعماله.. شاهد

نشر الفنان أحمد داش ، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهر أحمد داش فى الصورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد " الحرامى".

وكتب أحمد داش معلقا على الصورة:" من تصوير مسلسل الحرامى( المسلسل ١٠ حلقات وهيتعرض قريب ان شاءالله)".





يذكر ان آخر أعمال الفنان الشاب احمد داش مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.





ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.