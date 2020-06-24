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التنمية المحلية: كشف درجة حرارة كل رواد الأندية.. وسحب تراخيص المطاعم المخالفة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث  باسم وزارة التنمية المحلية، إن الاجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها ستتمثل في الكشف الحراري على كل رواد الأندية ومراكز الشباب.

وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  سحب الترخيص والإغلاق  لمن يخالف الاشتراطات الصحية في المطاعم والكافيهات".


وتابع  خالد قاسم:"  المحافظين والنواب يتابعون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص فتح المطاعم والمقاهي والكافيهات ".


وأكمل خالد قاسم:"   وزارة الصحة والأمن الصناعي وقطاع التفتيش والرقابة يتابع الإجراءات الاحترازية مع فتح المطاعم والكافيهات".


 ولفت خالد قاسم :"  لابد من تواجد دور مجتمعي للمواطن بأنه يبلغ عن اي مخالفة يرصدها ".

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