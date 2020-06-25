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حوادث

روجوا للدعارة عبر فيسبوك.. حبس 3 سيدات لتسهيلهن الأعمال المنافية للآداب

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:02 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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اسلام مقلد
قررت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس 3 سيدات، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وأمرت النيابة رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمات واعداد تقرير مفصل عنهن.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط 3 سيدات لقيامهن بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

ورصدت المتابعة قيام إحدى الفتيات بإنشاء صفحة على أحد برامج التواصل الاجتماعى بقصد تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وبصحبتها فتاتان حال تواجدهن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبمواجهتها اعترفت بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها واستخدامها مواقع التواصل الاجتماعى لتسهيل الأعمال المنافية للآداب بقصد التربح المادى.

وبمواجهة الفتاتين، أيدتا مضمون ما سبق وتحصلهما على مقابل مالى نظير مشاركة المذكورة لذات النشاط المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزةوزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.
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