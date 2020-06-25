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أخبار العالم

شاهد.. حريق ضخم يلتهم أحد الأسواق بالسعودية

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اندلع حريق كبير في سوق للخضار يضم عشرات المحال في مدينة سكاكا بالجوف شمالي غرب السعودية، مساء الأربعاء، قبل أن تنجح فرق الدفاع المدني في إخماده.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو من موقع السوق، ألسنة اللهب ترتفع من عشرات المحال، بينما يساند عاملون في السوق، فرق الدفاع المدني في إبعاد سيارات عن موقع الحريق الهائل.

وقال الدفاع المدني السعودي، في بيان رسمي نشره عبر حسابه بموقع "تويتر" إن فرقه نجحت في إخماد الحريق الذي امتد على مساحة 850 مترا مربعا تقريبًا، دون تسجيل إصابات.

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