شاهد.. حريق ضخم يلتهم أحد الأسواق بالسعودية

اندلع حريق كبير في سوق للخضار يضم عشرات المحال في مدينة سكاكا بالجوف شمالي غرب السعودية، مساء الأربعاء، قبل أن تنجح فرق الدفاع المدني في إخماده.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو من موقع السوق، ألسنة اللهب ترتفع من عشرات المحال، بينما يساند عاملون في السوق، فرق الدفاع المدني في إبعاد سيارات عن موقع الحريق الهائل.





وقال الدفاع المدني السعودي، في بيان رسمي نشره عبر حسابه بموقع "تويتر" إن فرقه نجحت في إخماد الحريق الذي امتد على مساحة 850 مترا مربعا تقريبًا، دون تسجيل إصابات.





حريق سوق الخضار مدينة سكاكا أضرار جسيمة في المكالمات والأسباب غير معروفة. #السعودية #سكاكا pic.twitter.com/MhzEjnRNHU — عبدالله سالم الغزواني (@algzoanie0abdal) June 24, 2020

حريق في محلات سوق الخضار ب سكاكا والدفاع المدني يباشر pic.twitter.com/tpRTRZn588 — قروب الجوف 🇸🇦 (@GroupSakaka) June 24, 2020