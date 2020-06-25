AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:43 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
جمالات الدمنهورى

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة منذ ساعات، قيام الوحدة المحلية برئاسة محمد كجك، رئيس المدينة، بالتنسيق مع العميد أحمد البنا، مأمور مركز الشرطة، بعمل ممرات أمام مقرات لجان الامتحان لتنظيم دخول الطلاب إلى اللجنة، بالإضافة إلى وضع حواجز لمنع تواجد المواطنين وأولياء الأمور بمحيط اللجان انتظارا لأبنائهم.


يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم خلال امتحانات الثانوية العامة للوقاية من فيروس كورونا، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات وتسهيلا لوصول سيارت نقل الأسئلة إلى اللجان وسيارة الإسعاف إذا حدث أى مكروه.



وتفقد محمد كجك، رئيس المدينة، يرافقه توفيق سليم، نائب رئيس المدينة لجان امتحانات الثانوية العامة، للوقوف على مدى نظافة اللجان وعدم وجود إشغالات بالطرق المؤدية إليها، كذلك تشغيل بوابات التعقيم والتأكد من جاهزيتها.

يذكر أن إدارة إيتاى البارود بها 9 لجان رئيسية يعقد بها امتحانات الثانوية العامة ليؤدى فيها 2575 طالبا وطالبة الامتحانات موزعين على  190 لجنة فرعية، وفى إطار اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية يوجد فى 9 لجان 18 بوابة تعقيم بمعدل بوابتين بكل مدرسة، بالإضافة إلى 3 كواشف لقياس درجة الحرارة وكميات وفيرة من الكمامات والجيل المطر والجوانتيات


ويؤدى 30 ألفا و876 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة فى 120 لجنة على مستوى محافظة البحيرة، مزودة جميعها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتي، وذلك بإجمالى 240 بوابة بواقع 2 بوابة بكل لجنة، بالإضافة إلى تواجد كاشفات لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب

لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساعات ويبدأ ماراثون الثانوية العامة بمشاركة 8 آلاف ملاحظ ومراقب فى 120 لجنة عامة بالبحيرة.. وتجهيز 240 بوابة باللجان لتعقيم وتطهير الطلاب والمعلمين

جولات تفقدية لمراجعة تجهيزات لجان الثانوية العامة بالبحيرة

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

شاهد.. تجمعات الطالبات تعوق وصول سيارة أوراق الأسئلة للجنة بـ إيتاى البارود

محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

دعاء للمريض وأدعية الشفاء العاجل .. من القرآن والسنة

أخطر 3 علامات في سعال مصاب كورونا تستدعي الطبيب فورا

في شهر ذي القعدة.. عبلة الكحلاوي: بادر إلى إيقاظ قلبك بـ 3 أمور

محمد فضل: هيثم عرابي لا يصلح للعمل داخل النادي الأهلي

7 مزايا ذهبية لذكر الله .. اغتنمها

يوم عيد ميلاده.. العثور على جثة زوجة مسئول بريطاني شهير في غابة

AdvertisementS

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

بالصور.. رسم علامات على الأرض بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة لتنظيم دخول الطلاب

موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا.. أستاذ أوبئة يجيب ..فيديو

التعليم تستبدل 6 من مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة لهذه الأسباب

أخطر 3 علامات في سعال مصاب كورونا تستدعي الطبيب فورا

حدث ليلا.. اتفاقية مرتقبة بين مصر واليونان تصعق أردوغان.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج.. وعمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي

فى ذكرى ميلاده.. 7 زيجات لـ محرم فؤاد بينهم ملكة جمال الكون

مصر واليونان في مركب واحد أمام عدو مشترك.. اتفاقية مرتقبة تصعق أردوغان

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي إلى لجان الثانوية العامة

جده تركي وأبوه كان عميلا للإنجليز.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج رأس حربة الإرهاب في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور

غير مجدية.. العلماء يحذرون من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا

بالدولار واليورو.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد