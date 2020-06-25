لتفادى الزحام والوقاية من كورونا.. ممرات أمام لجان الثانوية العامة بإيتاى البارود.. صور

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة منذ ساعات، قيام الوحدة المحلية برئاسة محمد كجك، رئيس المدينة، بالتنسيق مع العميد أحمد البنا، مأمور مركز الشرطة، بعمل ممرات أمام مقرات لجان الامتحان لتنظيم دخول الطلاب إلى اللجنة، بالإضافة إلى وضع حواجز لمنع تواجد المواطنين وأولياء الأمور بمحيط اللجان انتظارا لأبنائهم.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم خلال امتحانات الثانوية العامة للوقاية من فيروس كورونا، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات وتسهيلا لوصول سيارت نقل الأسئلة إلى اللجان وسيارة الإسعاف إذا حدث أى مكروه.









وتفقد محمد كجك، رئيس المدينة، يرافقه توفيق سليم، نائب رئيس المدينة لجان امتحانات الثانوية العامة، للوقوف على مدى نظافة اللجان وعدم وجود إشغالات بالطرق المؤدية إليها، كذلك تشغيل بوابات التعقيم والتأكد من جاهزيتها.





يذكر أن إدارة إيتاى البارود بها 9 لجان رئيسية يعقد بها امتحانات الثانوية العامة ليؤدى فيها 2575 طالبا وطالبة الامتحانات موزعين على 190 لجنة فرعية، وفى إطار اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية يوجد فى 9 لجان 18 بوابة تعقيم بمعدل بوابتين بكل مدرسة، بالإضافة إلى 3 كواشف لقياس درجة الحرارة وكميات وفيرة من الكمامات والجيل المطر والجوانتيات





ويؤدى 30 ألفا و876 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة فى 120 لجنة على مستوى محافظة البحيرة، مزودة جميعها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتي، وذلك بإجمالى 240 بوابة بواقع 2 بوابة بكل لجنة، بالإضافة إلى تواجد كاشفات لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب

