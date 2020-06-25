5766 طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الانجليزية بالاقصر

وقال الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر إنه فى اطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتفعيلا لمنظومة الاجراءات الاحترازية المتخذه وخاصة مع بدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام،تم تركيب بوابات التطهير والتعقيم لكل لجنة وتم تطهير جميع اللجان وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة.

وخضع الطلاب للفحص الطبي باستخدام الجهاز الحراري قبل دخولهم إلى مقار اللجان التى وصل عددها الى 25 لجنة موزعة على مدن المحافظ، وبوضعهم على بوابات التعقيم.





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وأكد وكيل تعليم الأقصر انه تم تسليم جميع اللجان الادوات الخاصة بالحماية من كمامات وجونتيات وادوات تعقيم واجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين ، كما تم التشديد على كافة القائمين على اعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع الحرص التام على سلامه الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة .

ومن جانبه يتابع محافظ الاقصر المستشار مصطفى الهم،أعمال التطهير والتعقيم بجميع لجان الامتحان فضلا عن متابعته لسير اعمال غرف العمليات بمديريات التعليم والصحة و غرف العمليات الفرعية بالادارت التعليمية والصحية بمدن المحافظة لرصد المستجدات اولا باول ولسرعة التعامل الفورى مع اية احداث طارئة واتخاذ الاجراءات الفورية بشأنها.