عماد زيادة يتحدث عن أهم محطاته الفنية في "القاهرة اليوم"

يحل الليلة، الفنان "عماد زيادة"، ضيفًا علي برنامج " القاهرة اليوم"، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، والذي يقدمه الفنان إدوارد والأعلامية بثينة توكل، والمذاع علي قناة "اليوم".
ويتحدث زيادة عن مشواره الفني، الذي قدم خلاله العديد من الأدوار المتنوعة بين الكوميدي والتراجيدي، ويستعيد ذكريات مشاركته في الأعمال الدرامية الهامة مثل مسلسل " رمضان مبروك ابو العلمين حمودة" و مسلسل " أغلي من حياتي".
كما يتحدث زيادة عن دوره في مسلسل " الأسطورة" و "نسر الصعيد"، ونقطة التحول الفني في حياته من خلال مسلسل "ولد الغلابة"، الذي شارك في بطولته مع النجم أحمد السقا وإدوارد ومي عمر والمخرج محمد سامي.
ويتطرق الحديث عن بعض المشاريع الفنية، التي يحضر لها عماد زيادة حاليًا، هذا بجانب تجربته في الإنتاج المسرحي من خلال مسرحية " أهلا رمضان"، التي حققت نجاحًا كبيرًا اثناء عرضها علي خشبة مسرح الهرم، وكذلك اثناء عرضها علي شاشات الفضائيات.