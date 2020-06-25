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فن

عماد زيادة يتحدث عن أهم محطاته الفنية في "القاهرة اليوم"

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:34 م
عماد زيادة
عماد زيادة
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محمد نبيـل
يحل الليلة، الفنان "عماد زيادة"، ضيفًا علي برنامج " القاهرة اليوم"، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، والذي يقدمه الفنان إدوارد والأعلامية بثينة توكل، والمذاع علي قناة "اليوم".

ويتحدث زيادة عن مشواره الفني، الذي قدم خلاله العديد من الأدوار المتنوعة بين الكوميدي والتراجيدي، ويستعيد ذكريات مشاركته في الأعمال الدرامية الهامة مثل مسلسل " رمضان مبروك ابو العلمين حمودة" و مسلسل " أغلي من حياتي".

كما يتحدث زيادة عن دوره في مسلسل " الأسطورة" و "نسر الصعيد"، ونقطة التحول الفني في حياته من خلال مسلسل "ولد الغلابة"، الذي شارك في بطولته مع النجم أحمد السقا وإدوارد ومي عمر والمخرج محمد سامي.

ويتطرق الحديث عن بعض المشاريع الفنية، التي يحضر لها عماد زيادة حاليًا، هذا بجانب تجربته في الإنتاج المسرحي من خلال مسرحية " أهلا رمضان"، التي حققت نجاحًا كبيرًا اثناء عرضها علي خشبة مسرح الهرم، وكذلك اثناء عرضها علي شاشات الفضائيات.

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