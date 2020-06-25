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فن

موقع جديد يتيح مشاهدة الأفلام العربية بأمريكا

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:55 م
علاء كركوتي
علاء كركوتي
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محمد نبيـل - محمد نحلة
استمرارًا في الترويج للسينما العربية على مدى أوسع، وصولًا للجمهور من مختلف أنحاء العالم، أعلنت تليسكوب فيلم بالتعاون مع مركز السينما العربية ضمن فعاليات سوق مهرجان كان الافتراضي، عن إطلاق موقع جديد يمكن للجمهور في أميركا، سواء العربي أو من جنسيات أخرى، الوصول للأفلام العربية المتاح مشاهدتها عبر المنصات المختلفة.

الموقع يتضمن أقسامًا تضم الأفلام العربية الروائية والوثائقية، الطويلة والقصيرة، وتتنوع بين الأعمال التجارية الجماهيرية والفائزة بالجوائز.


الأقسام التي يضمها الموقع هي BOX OFFICE HITS للأفلام العربية صاحبة الإيرادات الأضخم داخل أو خارج العالم العربي، أيضًا يتضمن الموقع قسم NEXT AWARD, PLEASE للأفلام العربية الأكثر فوزًا بالجوائز، وقسم OSCAR SUBMISSIONS للأفلام التي مثلت بلادها في الأوسكار، وقسم RECORD IT لأبرز الأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى SHORT AND STRAIGHT TO THE POINT للأفلام القصيرة.


ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها Telescope Film بمثل هذه الشراكة، فقد سبق أن قدمت دليلًا للأفلام الألمانية بالتعاون مع مؤسسة German Films، ومؤخرًا للأفلام الفرنسية بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالولايات المتحدة الأميركية.


Telescope Film هو مصدر الأفلام الدولية داخل الولايات المتحدة الأميركية، عبر قاعدة بيانات تضم أكثر من 450 ألف فيلمًا متاحًا عبر أكثر من 100 منصة عرض، بالإضافة إلى إمكانية البحث الدقيق عن الأفلام وتضييق خيارات البحث، حتى يتيح للجمهور استكشاف أكبر قدر ممكن من الأفلام حول العالم.

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