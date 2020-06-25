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أخبار العالم

نواب بالبرلمان العراقي يطالبون بلجنة تحقيق دولية عن القصف التركي

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
طالب نواب الحزب الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، الحكومة العراقية بخطوات لوقف انتهاكات تركيا على الأراضي العراقية.

وأِشارت قناة العربية إلى أن  الأكراد في البرلمان العراقي يطالبون بلجنة تحقيق دولية حول القصف التركي.

وكانت طائرات تركية قد قصفت أحد المصايف الكردية ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.

وقالت شبكة رووداو الكردية إن 5 من المصابين من عائلة واحدة، لافتة إلى أن بينهم طفلان.

وتشن تركيا عملية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني تطلق عليها مخلب النمر.

وكان العراق قد هدد باللجوء إلى المجتمع الدولي ما لم تتوقف تركيا عن انتهاكاتها للسيادة العراقية.

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