برلمانى: عودة الحياة لطبيعتها لا تعني القضاء على فيروس كورونا

قال أمين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن عودة الحياة إلى طبيعتها بدءا من غد السبت بعد عودة فتح المقاهى والمطاعم و الكافيهات والنوادى ودور العبادة يؤكد أن الدولة تريد عودة عجلة الإقتصاد مرة اخرى.





وطالب مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، قائلا :"مش معنى الدنيا هتفتح يبقى احنا قضينا على فيروس كورونا".





وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إلى ضرورة ان يخفف المواطنين من الحركة إلا فى أضيق الحدود، لمنع انتشار عدوى كورونا بين المواطنين.





واختتم: كان لابد من عودة الحياة إلى طبيعتها مرة اخرى ، خاصة وأن أصحاب المقاهى أكثر من تضرروا من قرارات الحكومة ، حيث انها لم تكن من الفئات التى حصلت على 500 جنيه ضمن العمالة غير المنتظمة ، مشيرا إلى أن إعادة فتح المقاهى سيحافظ على مصدر رزق أصحابها والعاملين فيها.