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مرأة

بملابس محتشمة .. زوجة رامي صبري تخطف الأنظار في عيد ميلادها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشر النجم رامي صبري صورة جديدة له عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام برفقة زوجته.

وتألقت زوجة النجم رامي صبري بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية جاكيت باللون الزيتى؛ ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها. 

واحتفل رامي صبري بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.

ونشر رامي صبري صورة برفقة زوجته وعلق قائلا: زوجتي الغالية الحبيبة الجدعة الجميلة أم أولادي الغالين، كل سنة وانتي طيبة ودايما مع بعض بحبك.

يذكر أن حققت أغنية "غريب الحب" لـ رامي صبري، تتر مسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري، نجاحًا كبيرًا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".


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