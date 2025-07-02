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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استئناف الإسماعيلية تفتتح مكتبًا للترجمة المعتمدة بـ 9 لغات لتيسير الإجراءات على المواطنين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

افتتحت محكمة استئناف الإسماعيلية رسميًا مكتبًا معتمدًا للترجمة داخل مقر مجمع محاكم الإسماعيلية، يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، ويقدم خدماته بـ تسع لغات عالمية لتلبية احتياجات الجمهور المتزايدة والمتنوعة، في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات القضائية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

ويأتي هذا المكتب في إطار جهود محكمة استئناف الإسماعيلية لتقديم خدمات متكاملة للجمهور، وتوفير بيئة قضائية أكثر تيسيرًا واحترافية، تواكب التطورات الحديثة في أساليب تقديم الخدمة للمواطنين والمتقاضين والوافدين، والتخفف من عناء التوجه لمكاتب خارجية للترجمة، خاصة في ظل أهمية الترجمة المعتمدة في العديد من المعاملات القضائية والإدارية.

*خدمة ترجمة معتمدة بختم النسر والآيزو*

يضم المكتب الجديد فريقًا من المترجمين المعتمدين والمتخصصين في الترجمة الرسمية لمجموعة من أهم اللغات المستخدمة عالميًا، وهي: الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الألمانية، الهولندية، الصينية، التركية، واليابانية.

ويختص المكتب بترجمة مختلف أنواع المستندات والوثائق المطلوبة في المعاملات الرسمية، سواء داخل مصر أو خارجها، وتشمل:
    •    شهادات الميلاد والوفاة
    •    عقود الزواج والطلاق
    •    صحيفة الحالة الجنائية
    •    جوازات السفر
    •    الشهادات الدراسية والتوثيقية
    •    المستندات القانونية والأبحاث العلمية
    •    الخطابات الرسمية والتوكيلات والمكاتبات الدولية

وتتميز الترجمات الصادرة عن المكتب بكونها رسمية ومعتمدة، حيث تحمل ختم النسر لجمهورية مصر العربية، إلى جانب ختم شهادة الجودة الدولية “الآيزو”، وهو ما يجعلها معترف بها لدى جميع الجهات الحكومية والسفارات والهيئات الدولية داخل مصر وخارجها، مما يمنح المستندات قوة قانونية ويوفر الثقة والاعتماد اللازمين للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.

*نقلة نوعية في الخدمات القضائية بالإسماعيلية*

وأكدت محكمة استئناف الإسماعيلية أن افتتاح هذا المكتب الجديد يأتي ضمن خطة المحكمة الشاملة لتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة داخل المجمع القضائي، بما يسهم في تقديم خدمات ميسرة وسريعة للمواطنين، خاصة مع تزايد الحاجة إلى الترجمة المعتمدة في عدد كبير من الإجراءات سواء للمصريين المسافرين للخارج، أو للمقيمين الأجانب داخل مصر.

وأشار مسؤولو المحكمة إلى أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية حقيقية في مجال الخدمات التي تقدمها المؤسسة القضائية في الإسماعيلية، وأن المكتب الجديد سيساهم في تقليل الوقت المستغرق في استكمال الأوراق المطلوبة، وتخفيف الأعباء المادية والنفسية عن المتعاملين مع القضاء، خاصة في القضايا التي تتطلب ترجمة وثائق بلغات أجنبية.

*أسوة بمكتب وزارة العدل.. وبنفس الكفاءة*

ويعد مكتب الترجمة الجديد بمجمع محاكم الإسماعيلية امتدادًا لمكتب الترجمة المعتمد بمقر وزارة العدل بالقاهرة، حيث يعمل بنفس المعايير والكفاءة، ويضمن للمواطنين الحصول على خدمة معتمدة دون الحاجة إلى السفر أو التنقل لمسافات طويلة، في خطوة تستحق الإشادة والتقدير.

ومن المتوقع أن يستقبل المكتب خلال الفترة المقبلة أعدادًا كبيرة من المواطنين والمتقاضين، في ظل ما يوفره من خدمات سريعة ومعتمدة ودقيقة، ما يجعله نموذجًا يُحتذى به في باقي المحافظات.

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