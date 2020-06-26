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رياضة

رئيس الصفاقسي في حوار لـ صدى البلد: المثلوثي أنهى اتفاقه مع الزمالك.. لقب نادي القرن من حق الأهلي.. وهذه حقيقة مفاوضاتنا مع جيرالدو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:32 م
منصف خميم رئيس نادي
منصف خميم رئيس نادي الصفاقسي
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مجدي سلامة
تحدثت بعض التقارير الصحفية الخاصة بنادي الصفاقسي التونسي بشأن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع المدافع الأيمن حمزة المثلوثي للفريق لتعويض غياب حمدي النقاز الذي إستطاع الهروب من الفريق الأبيض مؤخرًا. 


وتواصل صدى البلد مع منصف خميم رئيس نادي الصفاقسي التونسي للحديث حول الصفقة ومعرفة مصير أموال النادي الأهلي التي أرسلت للفريق التونسي بالخطأ. 


إليكم نص الحوار :.

• ما صحة مفاوضات نادي الزمالك مع حمزة المثلوثي ؟

- بالتأكيد مفاوضات صحيحة إقتربت إلى الكمال حيث بدأت المفاوضات مع اللاعب عبر وكيله منذ شهر ونصف تقريبًا. 

• هل وقع اللاعب على عقود نادي الزمالك بشكل نهائي؟ وما هي قيمة الصفقة؟

- لا، لم يقم بالتوقيع لأي فريق حتى الآن، هو إتفق مع مسئولي نادي الزمالك على كل أمور التعاقد لكن يتبقي له فقط سوى التوقيع ، لم أستطع الإفصاح عن القيمة إلا أن تتم الصفقة بشكل نهائي. 

• هل وصلت له عروض أخرى بجانب نادي الزمالك؟

- بالتأكيد ، وصل له العديد من العروض الخارجية والداخلية وكان أبرزهم الترجي والزمالك لكنه أخبرنا أنه لن يلعب في تونس سوى للصفاقسي لذلك يرحب بالإنضمام لنادي الزمالك كونه أحد أكبر أندية القارة الإفريقية

• ما مصير عودة الأموال التي أرسلت بالخطأ في صفقة أجايي من جانب النادي الأهلي إلى الصفاقسي؟

- سنُعيد الأموال في الوقت القريب ، لدينا عدة مشاكل مادية نسعى لتخطيها وسنرسلها للنادي الأهلي بعد ذلك وأشكر المسئولين به على فهم موقفنا. 

• ما صحة مفاوضات الفريق مع الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي؟

- لا صحة على الإطلاق لهذه المفاوضات فنحن نمر بأزمة مالية كبرى في النادي ولن نقوم بإي إنتدابات خارجية. 

• لماذا لم نجد فريق الصفاقسي على منصات التتويج في الوقت الحالي؟

- كما قلت لك ، النادي يمر بأزمة مالية كبرى ولكننا سنحلها في القريب العاجل ونمتلك لاعبين جيدين الآن قادرة على المنافسة في المستقبل. 

• البعض يتحدث ان سبب عدم وجود فريق الصفاقسي على منصات التتويج يرجع إلى بيع اللاعبين الموهوبين بشكل دوري؟

- بالطبع من أحد الأسباب ، فطالما يمر الفريق بأزمة مالية فإنه لابد من أحد لاعبيه لتدارك الأزمة وهو مافعلناه. 

• ما رأيك في أزمة نادي القرن التي صدرها مسؤولو نادي الزمالك بإعلان أحقيتهم باللقب ؟

- كل فريق بيقيم نفسه علي حسب أهوائه الشخصية، نادي الزمالك نادي كبير لكن النادي الأهلي نادي القرن الأفريقي كما أعلن الإتحاد الإفريقي ، من الممكن أن اتحدث ان نادي الصفاقسي أفضل فريق في تونس لكن هذا لا يصح ، لذلك من وجهة نظري من يرى نفسه متضررا فعليه باللجوء للجهات القانونية.
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