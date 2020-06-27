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أخبار العالم

بإجمالي 93663 حالة.. قطر تسجل 879 إصابة جديدة بكورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 02:29 م
بإجمالي 93663 حالة..
بإجمالي 93663 حالة.. قطر تسجل 879 إصابة جديدة بكورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم، السبت، تسجيل 879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافةً إلى تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت قطر خلال الـ 24 ساعة الماضية، إدخال 14 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 205 حالات.

وتابعت صحة قطر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 93663 حالة وبلغ إجمالي حالات الوفاة 110 حالات.

واختتمت بشفاء 1153 شخصا ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 77225 حالة. 

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