بوريس جونسون: بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي وفق شروط أستراليا

أكدت الحكومة البريطانية، استعدادها لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بناء على شروط أستراليا؛ حال عدم التوصل لاتفاق بشأن العلاقة المستقبلية مع التكتل، حسبما أكد بوريس جونسون رئيس الوزراء.





وأبلغ رئيس الحكومة البريطانية، نظيره الاسترالي ماتيوش مورافيتسكي، أن بريطانيا ستتفاوض بشكل بناء، إلا أنها ستكون مستعدة للخروج من المرحلة الانتقالية وفق شروط أستراليا إذا لم يتم التوصل لاتفاق.





وكانت بريطانيا قد خرجت من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير الماضي، فيما تم الاتفاق على سريان المرحلة الانتقالية حتى نهاية ديسمبر.





ومن المقرر أن تعقد بريطانيا جولة من المفاوضات المكثفة مع ممثلي الاتحاد في يوليو المقبل.



