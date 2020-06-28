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أخبار العالم

مقتل شخصين وإصابة 4 في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:55 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
لقى شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 4 آخرون في إطلاق نار في مركز توزيع ولمارت في ريد بلاف بولاية كاليفورنيا الأمريكية.


وبحسب "سي إن إن"، وقع إطلاق النار حوالي الساعة الثالثة مساء بحسب التوقيت المحلي،  وقال ريك كرابتري مدير ريد لوف سيتي إن  إن سيارة اصطدمت بمركز التوزيع ، مما أدى إلى نشوب حريق لكنه لم يكن كبيرا للغاية.


وأضاف أن رجلا مجهولا قتل بالرصاص في مكان الحادث ونقل الى المستشفى. ليس من الواضح ما إذا كانت قوات إنفاذ القانون أطلق النار على المشتبه فيه.


وأوضح:"كان هناك مطلق نار نشط ، أطلق عليه الرصاص ، وسمعت آخر مرة أنه كان في طريقه إلى المستشفى".


وقالت أليسون هندريكسون ، مدير العلاقات الإعلامية في المستشفى أن مستشفى سانت إليزابيث المجتمعي في ريد بلاف،  استقبل ما مجموعه ستة مصابين من مركز توزيع وول مارت.


وأضافت أن  اثنين قتلى وأربعة في حالة جيدة. ولم تستطع تقديم معلومات عن طبيعة الإصابات أو أعمار الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى.


وقالت إيفيت بوردين، المتحدثة باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة تهاما، إن المرسلون تلقوا مكالمات عديدة من مركز التوزيع أبلغوا عن إطلاق نار نشط وإطلاق طلقات متعددة.

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