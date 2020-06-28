إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 10 ملايين حالة

ذكرت وكالة رويترز البريطانية في إحصاء لها، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 10 ملايين شخص.









ويقول موقع "وورلد ميترز" إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم وصل إلى 10 ملايين و82 ألفا و618 شخصا، منذ بدء تفشي الوباء.









كما يقول الموقع إن عدد الوفيات حول العالم تجاوز نصف مليون حالة، بواقع 501.309 شخصا، بينما تعافى أكثر من 5.4 ملايين شخص.









وتحتل الولايات المتحدة صدارة أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، بأكثر من 2.5 مليون إصابة، و125 ألف وفاة.









بينما تأتي البرازيل في المركز الثاني بواقع 1.31 مليون إصابة، و57.070 وفاة.



