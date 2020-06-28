بإجمالي 300 سرير.. لميس سلامة: مستشفى القوات المسلحة للعزل بأرض المعارض يضم 4 قاعات

قالت الإعلامية لميس سلامة، إننا فخورون بقواتنا المسلحة وجنودنا الأوفياء، مشيرة إلى أن القوات المسلحة في المقدمة لتحمي الوطن من الأخطار ومن أى عدو يحاول أن يهدد استقرارنا.





وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج، " صباح البلد "، المذاع على فضائية، "صدى البلد "، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن القوات المسلحة كانت في مقدمة الصفوف للتصدي لأزمة كورونا التى ما زلنا نمر بها.





وأشارت إلى أن القوات المسلحة اتخذت إجراءات لدعم جهود الدولة في مواجهة أزمة كورونا وتم تخصيص سيارات لتعقيم الشوارع، بالإضافة إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشفيات العزل فى أرض المعارض ل تخفيف العبء عن المستشفيات الخاصة والعامة.





وتابعت أن مستشفى القوات المسلحة للعزل بأرض المعارض ي ضم 4 قاعات عزل بـ 750 سريرا بإجمالى 3000 سرير، إلى جانب 5 مستشفيات منها 3 ميدانى و 2 عزل بطاقم 1000 سرير منها 40 سرير رعاية مركزة مجهزين بـ 24 جهاز تنفس صناعى.



