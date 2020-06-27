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أخبار البلد

في أرض المعارض.. الرئيس السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 11:37 م
الرئيس السيسى خلال
الرئيس السيسى خلال تفقده مستشفيات القوات المسلحة
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محمد عبد المنعم
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مستشفيات القوات المسلحة للعزل الصحى بطاقة 4000 سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.

واستمع الرئيس السيسى إلى شرح تفصيلى من اللواء طبيب خالد الخولى قائد مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل، استعرض فيه مكونات مجمع المستشفيات.


كما استمع الرئيس السيسى خلال جولته التفقدية إلى تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي .

وخلال الجولة التفقدية قام الرئيس السيسى بالمرور على العناصر المتخصصة من الإدرات المتخصصة المختلفة من القوات المسلحة، والتى تشمل سيارات الإسعاف، وأطقم التطهير والتعقيم وعناصر جهاز النقل التابع للقوات المسلحة والاسعاف الطبى الطائر، حيث أن المستشفيات تحقق الأمان الصحى وتطبق الإجراءات الاحترازية التى توصى بها منظمة الصحة العالمية والتى قامت القوات المسلحة بتجهيزها بقدراتها الطبية والفنية والإدارية لمساندة أجهزة الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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