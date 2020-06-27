في أرض المعارض.. الرئيس السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي.. فيديو





واستمع الرئيس السيسى إلى شرح تفصيلى من اللواء طبيب خالد الخولى قائد مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل ، استعرض فيه مكونات مجمع المستشفيات.









كما استمع الرئيس السيسى خلال جولته التفقدية إلى تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي .





وخلال الجولة التفقدية قام الرئيس السيسى بالمرور على العناصر المتخصصة من الإدرات المتخصصة المختلفة من القوات المسلحة، والتى تشمل سيارات الإسعاف، وأطقم التطهير والتعقيم وعناصر جهاز النقل التابع للقوات المسلحة والاسعاف الطبى الطائر، حيث أن المستشفيات تحقق الأمان الصحى وتطبق الإجراءات الاحترازية التى توصى بها منظمة الصحة العالمية والتى قامت القوات المسلحة بتجهيزها بقدراتها الطبية والفنية والإدارية لمساندة أجهزة الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.



