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أخبار البلد

تابع للقوات المسلحة.. تفاصيل تفقد الرئيس لأكبر مستشفى ميداني للعزل لمواجهة كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 11:08 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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محمد ابراهيم
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي في أرض المعارض، التي تحتوي على ،"مستشفيات ميدانية، وقاعات عزل بقوة اجمالية 4000 سرير، وسيارات إسعاف مجهزة، وطائرات الإسعاف الطبي الطائر. 

ويضم مستشفى العزل ٤ مستشفيات مقسمة على ٤ قاعات كل مستشفي منها يضم ٧٥٠ سريرا بإجمالي ٣٠٠٠  الاف سرير حيث صممت كل وحدة عزل منفصلة وتتكون من سرير وكرسي وطاولة وستائر للحالات الخاصة بالسيدات؛ كما أنه روعي التباعد بين وحدات العزل المختلفة وذلك طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية؛كما يوجد وسائل الرفاهية والتسلية للمرضى من شاشات للعرض في مختلف القاعات.


 كما يوجد دورات مياه متعددة في كل قاعة على مستوى عال من التجهيز والتعقيم ويتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشان استقبال المصابين لتلقي العلاج داخل مستشفي العزل 


 = تبدأ دورة العمل باستقبال المريض في غرفة الاستقبال لتسليم كارت الفحص وصورة البطاقة للشخصية وتشخيصه يتم بعدها تسجيل بياناته على الحاسب الالي 

 = يتوجه المريض بعد ذلك لقاعة العزل المخصصة له وتسجيل بياناته في قاعة العزل ثم يتسلم المريض أسورة خاصة به ومفتاح الدولاب الخاص به

 = يتوجه المريض لغرفة تغيير الملابس وبعدها الي السرير المخصص له كما تم تجهيز ٥ مستشفيات ميدانية للعزل بأحدث الاجهزة الطبية والأطقم الطبية والتمريض بطاقة ١٠٠٠ سرير منها ٤٠ سرير رعاية مركزة وغرف عمليات واشعات ومطبخ ومغسلة وتواجد ٥٠ سيارة اسعاف واسعاف طائر كما تتواجد عناصر من النقل العام لنقل المرضى وعناصر التطهير والتعقيم.
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