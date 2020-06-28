برلمانية تشيد بتجهيزات القوات المسلحة لمستشفيات ميدانية

أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بتجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض، والتي تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة إجمالية 4000 سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.





مشيرة إلى أن القوات المسلحة دورهم في مواجهة جائحة كورونا لا يقل عن الأطقم الطبية التي تسارع من أجل توفير الخدمات الطبية للمرضى والمصابين.





ولفتت ثابت في بيان لها، إلى أن هذه المستشفيات مقسمة على 4 قاعات كل مستشفى منها تضم 750 سريرا بإجمالي 3000 آلاف سرير، مشيدة بتصميم كل وحدة للعزل وتضمينها سرير وكرسي وطاولة وستائر للحالات الخاصة بالسيدات، منوهة أن هذه المستشفيات ستساهم في استقبال حالات كورونا الحرجة التي تحتاج إلى التواجد بالمستشفى مما سيساهم في زيادة فرص شفاء المصابين وتقليل معدل الوفيات اليومي.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن اهتمام الرئيس والقوات المسلحة ببناء مستشفيات للعزل يعكس حرصهما على تقديم الخدمات الطبية بشكل أوسع، وحتى لا يتم رفض أي حالة إصابة تأتي للمستشفى.