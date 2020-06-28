كل هدفها تجمع الفلوس.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون ليلي سويف

هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا ليلي سويف لهجومهم على مؤسسات الدولة وإطلاق الشائعات التى تخدم جماعة الإخوان الإرهابية.





قال أحد رواد السوشيال ميديا: "أستاذة ليلى ألم يعلمك إنتسابك لجامعة القاهرة العريقة كيفية التحدث مع الآخرين بطريقة لائقة أو تربية بناتك مثل باقي الأسر المصرية المحترمة.. كيف ترضي تلفظهم بهذه الألفاظ البذيئة هل تقبلي أن يتحدث معكیأي شخص بهذه الطريقة؟".





وقال آخر: "نداء من أولياء أمور طلبة جامعة القاهرة للمسئولين عن المدعوة ليلى سويف لا تتركوا أبنائنا فريسة لكتلة الحقد المسماه ليلي سويف فهي لا تبث إلا سمومة وتطرف بالأفكار فكيف نترك عقول هؤلاء الطلبة لها".





وأضاف: "أنتى كنتى بتفكرى إزاي لماسیبتی نفسك للعمالة لصالح الإخوان شيطانك هيألك ده إزای وسمحلك تتعاملي مع خونة كل العصور المسمين بالإخوان والإسلام منهم براء خلاص أطمني يا أخت ليلى الصورتين أتخدوا ليكي خلاص بتوع قدام

السجن والعياط على بنتك .. وأكيد طبعأ حسابك في البنك زاد بعد ما بسطى أصحابك الإخوان وأسيادك من مشغلى المنظمات الأجنبية المشبوهة".