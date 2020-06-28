أغربها الغسل المفرط.. أسباب غير متوقعة وراء تقشير الجلد

وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم أسباب وأعراض تقشير الجلد...

- حروق الشمس

يسبب التعرض المفرط للشمس احمرارًا وتورمًا وبثورًا على الجلد والذي يحدث في غضون 12 إلى 24 ساعة بعد التعرض ويقل تدريجيًا ، ويتبع ذلك التقشير وفرط التصبغ





- المناخ

يمكن أن تؤثر البيئة القاسية على جلد يديك. على سبيل المثال ، يمكن أن تتسبب درجات الحرارة العالية أو البرودة الشديدة في تقشير الجلد





- المواد الكيميائية

المواد الكيميائية المستخدمة في عوامل التقشير التي يتم تطبيقها على الجلد للتقشير يمكن أن تهيج الجلد وتسبب تقشير الجلد .





- الغسل المفرط

مما لا شك فيه أن غسل يديك عادة صحية جيدة ، ولكن الإفراط في غسل اليدين يمكن أن يتسبب في تقشر الجلد





- الحروق

تتلامس بشكل مباشر مع المنظفات المنزلية والمذيبات والمنظفات التي يمكن أن تسبب حروقًا وتؤدي إلى تقشير الجلد





- علاجات حب الشباب

يمكن أن تسبب أدوية الريتينويد المستخدمة لعلاج حب الشباب تقشير الجلد ، ويمكن أن تتسبب الحالات أو الأمراض الطبية في تقشير الجلد ، وتشمل:









• الآثار الجانبية للأدوية المسببة لردود الفعل التحسسية

• الالتهابات

• اضطرابات الجهاز المناعي

• الأمراض الوراثية

• السرطان وعلاج السرطان

• الأكزيما

• قدم الرياضي

• التهاب الجلد التماسي

• جلد جاف

• سرطان الغدد اللمفاوية الجلدية

• فرط التعرق

• صدفية

• التهاب الجلد الدهني