أغربها الغسل المفرط.. أسباب غير متوقعة وراء تقشير الجلد

تتعرض بشرتنا يوميًا للعديد من العناصر البيئية ، بما في ذلك الشمس والرياح والحرارة والجفاف والرطوبة التي يمكن أن تهيج البشرة وتتلفها، ويمكن أن يسبب تهيج الجلد المتكرر تقشير الجلد، وخاصة في الأطفال حديثي الولادة ، غالبًا ما نرى الجفاف وتقشير الجلد بعد الولادة وهو غير ضار وطبيعي، ولكن يمكن أن يحدث تقشير الجلد أيضًا بسبب مرض أو حالة طبية كامنة.
وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم أسباب وأعراض تقشير الجلد...
- حروق الشمس
يسبب التعرض المفرط للشمس احمرارًا وتورمًا وبثورًا على الجلد والذي يحدث في غضون 12 إلى 24 ساعة بعد التعرض ويقل تدريجيًا ، ويتبع ذلك التقشير وفرط التصبغ
- المناخ
يمكن أن تؤثر البيئة القاسية على جلد يديك. على سبيل المثال ، يمكن أن تتسبب درجات الحرارة العالية أو البرودة الشديدة في تقشير الجلد
- المواد الكيميائية
المواد الكيميائية المستخدمة في عوامل التقشير التي يتم تطبيقها على الجلد للتقشير يمكن أن تهيج الجلد وتسبب تقشير الجلد .
- الغسل المفرط
مما لا شك فيه أن غسل يديك عادة صحية جيدة ، ولكن الإفراط في غسل اليدين يمكن أن يتسبب في تقشر الجلد.
- الحروق
تتلامس بشكل مباشر مع المنظفات المنزلية والمذيبات والمنظفات التي يمكن أن تسبب حروقًا وتؤدي إلى تقشير الجلد
- علاجات حب الشباب
يمكن أن تسبب أدوية الريتينويد المستخدمة لعلاج حب الشباب تقشير الجلد ، ويمكن أن تتسبب الحالات أو الأمراض الطبية في تقشير الجلد ، وتشمل:
• الآثار الجانبية للأدوية المسببة لردود الفعل التحسسية
• الالتهابات
• اضطرابات الجهاز المناعي
• الأمراض الوراثية
• السرطان وعلاج السرطان
• الأكزيما
• قدم الرياضي
• التهاب الجلد التماسي
• جلد جاف
• سرطان الغدد اللمفاوية الجلدية
• فرط التعرق
• صدفية
• التهاب الجلد الدهني