AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أغربها الغسل المفرط.. أسباب غير متوقعة وراء تقشير الجلد

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:31 م
تقشير الجلد
تقشير الجلد
Advertisements
نهى هجرس
تتعرض بشرتنا يوميًا للعديد من العناصر البيئية ، بما في ذلك الشمس والرياح والحرارة والجفاف والرطوبة التي يمكن أن تهيج البشرة وتتلفها، ويمكن أن يسبب تهيج الجلد المتكرر تقشير الجلد، وخاصة في الأطفال حديثي الولادة ، غالبًا ما نرى الجفاف وتقشير الجلد بعد الولادة وهو غير ضار وطبيعي، ولكن يمكن أن يحدث تقشير الجلد أيضًا بسبب مرض أو حالة طبية كامنة.

وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم أسباب وأعراض تقشير الجلد...

- حروق الشمس 
يسبب التعرض المفرط للشمس احمرارًا وتورمًا وبثورًا على الجلد والذي يحدث في غضون 12 إلى 24 ساعة بعد التعرض ويقل تدريجيًا ، ويتبع ذلك التقشير وفرط التصبغ 

- المناخ
يمكن أن تؤثر البيئة القاسية على جلد يديك. على سبيل المثال ، يمكن أن تتسبب درجات الحرارة العالية أو البرودة الشديدة في تقشير الجلد 

- المواد الكيميائية 
المواد الكيميائية المستخدمة في عوامل التقشير التي يتم تطبيقها على الجلد للتقشير يمكن أن تهيج الجلد وتسبب تقشير الجلد  . 

- الغسل المفرط 
مما لا شك فيه أن غسل يديك عادة صحية جيدة ، ولكن الإفراط في غسل اليدين يمكن أن يتسبب في تقشر الجلد

- الحروق
تتلامس بشكل مباشر مع المنظفات المنزلية والمذيبات والمنظفات التي يمكن أن تسبب حروقًا وتؤدي إلى تقشير الجلد 

- علاجات حب الشباب 
يمكن أن تسبب أدوية الريتينويد المستخدمة لعلاج حب الشباب تقشير الجلد ، ويمكن أن تتسبب الحالات أو الأمراض الطبية في تقشير الجلد ، وتشمل: 


• الآثار الجانبية للأدوية المسببة لردود الفعل التحسسية 
• الالتهابات 
• اضطرابات الجهاز المناعي 
• الأمراض الوراثية 
• السرطان وعلاج السرطان
• الأكزيما  
• قدم الرياضي 
• التهاب الجلد التماسي 
• جلد جاف 
• سرطان الغدد اللمفاوية الجلدية 
• فرط التعرق 
• صدفية  
• التهاب الجلد الدهني 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابات بالجلد تشير لـ أمراض المناعة الذاتية بالجسم

احذريها.. 6 أخطاء شائعة تسبب مشاكل البشرة عند تقشيرها

علاجات منزلية للجلد بعد الخروج في الشمس

الصبار والشاي الأخضر الأبرز .. 4 مكونات في منزلك تقضى على تصبغات الجلد

من أمراض المناعة.. ما لا تعرفه عن الصدفية.. الأعراض والعلاج

تعرف على أسباب التهاب الحلق .. الحساسية والجفاف أكثرها شيوعا

ترشيحاتنا

هل تفعلها القارة السمراء؟.. تجربة لقاح مضاد لفيروس كورونا بجنوب إفريقيا

كيكي يواصل تقديم الهدايا للملكي.. صراع الأمتار الأخيرة يشتعل بين برشلونة وريال مدريد على لقب الليجا

شاهد .. نموذج السيارة الكهربائية المصرية .. تنتجها النصر للسيارات بالتعاون مع الصين

طاهر محمد طاهر لـ منتقدي انتقاله للأهلي: هتعرفوا ردي بعدين

بـ البيجامة.. نسرين طافش تتألق داخل شرفة منزلها .. شاهد

سرقة على الهواء.. مراسلة CNN تتعرض لسطو مسلح أثناء التصوير.. فيديو

AdvertisementS

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

تحذير لمصابي كورونا.. الحجر البيطرى: لمس الحيوانات الأليفة يؤدي إلى نقل العدوى.. فيديو

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

مراقب ثانوية عامة يتعرض للتهديد بالسلاح لالتزامه بمنع الغش.. والجهات الأمنية تضبط المتهمين

دينا زهرة مذيعة cbc إكسترا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

دعونا ننسى أخطاء الماضي .. أول تعليق من خطيبة حسن شاكوش على خبر انفصالهما

سؤال بلا إجابة في ديناميكا الثانوية العامة .. والتعليم تحيل واضعي الامتحان للتحقيق

تشريعية النواب توافق على عقوبة الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للإخلال بنظام الامتحانات

حرب الأهلي وبيراميدز .. قرار جديد من المقاولون العرب بشأن رحيل طاهر محمد طاهر

هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ.. ناهد السباع تهاجم منتقدى يوسف الشريف

إيداع عبد الرحيم علي بالعناية المركزة في باريس بعد إصابته بـ فيروس كورونا

فيديو جراف.. كواليس حبس وتغريم سما المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أحدث صيحات الموضة.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بالأسود

أغربها الغسل المفرط.. أسباب غير متوقعة وراء تقشير الجلد

للرجال.. 5 أمراض تهدد حياتك.. تعرف عليها