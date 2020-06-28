أخبار الحوادث| بلاغ يتهم الهارب محمد ناصر بالعمالة للمخابرات التركية.. براءة 3 شباب من تهمة هتك عرض طفلة.. وبرلماني يتشاجر مع أمن مستشفى المنصورة الجامعي

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية ومن أبرزها :





بلاغ يتهم الهارب محمد ناصر بالعمالة للمخابرات التركية والانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للنائب العام ، برقم 18774 لسنة 2020 بلاغات النائب العام ، اتهم فيه الهارب محمد ناصر بالاضرار بالمصالح العليا للبلاد والتحريض على نشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصري وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين بتعمده نشر اخبار كاذبة عن الشأن الداخلى المصري ونشر فيديوهات مفبركة للتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها .

براءة 3 شباب من تهمة هتك عرض طفلة بالطريق العام بالقرين شرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، حكمها ببراءة 3 شباب بمدينة القرين، من تهمة هتك عرض طفلة بالطريق العام، بعد أن عدلت المجنى عليها عن اتهامها لهم.





ضبط مرتكبى واقعة اقتحام شقة بالبساتين لسرقة سيدة ونجلتها بالإكراه

ألقى رجال أمن القاهرة، القبض على مرتكبى واقعة اقتحام شقة بالبساتين لسرقة هاتفين محمولين من ربة منزل ونجلتها بالإكراه .

رفض دعوى وقف نقل تماثيل الكباش من الكرنك لتزيين ميدان التحرير

رفضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، دعوى وقف عملية نقل 4 من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

عايزين نعرف إيه مؤهلاتك .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي

هاجم رواد السوشيال ميديا آية حجازی لقيامها بالهجوم على الدولة وتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية والمنظمات المشبوهة.

رواد السوشيال ميديا لـ نقيب الأطباء: ركز في شغلك.. واتمشی برجلك علشان تشوف جهود الدولة في مواجهة كورونا

هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا، الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء وشيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة بسبب هجومهم على الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

خناقة جديدة.. إلهامي عجينة يتشاجر مع أمن مستشفى المنصورة الجامعي

تشاجر النائب البرلمانى إلهامى عجينة مع أفراد الأمن الإداري بمستشفى المنصورة الجامعي.

تطوير وتحديث أقسام الشرطة.. هدية الداخلية للمواطنين بمناسبة 30 يونيو.. صور

قبل أيام قليلة من احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو، فاجأت وزارة الداخلية المواطنين بتطوير عدد من أقسام الشرطة.