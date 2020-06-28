رواد السوشيال ميديا لـ نقيب الأطباء: ركز في شغلك.. واتمشی برجلك علشان تشوف جهود الدولة في مواجهة كورونا

هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا، الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء وشيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة بسبب هجومهم على الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





و قال أحد رواد السوشيال ميديا: "يا دكتور حسين خيری يا اللي المفروض أنك نقیب الأطباء .. اتمشی برجلك الكريمة وشوف الدولة بتعمل أيه عشان تستورد كل المعدات الوقائية اللى الأطقم الطبية بتحتاجها عشان شغلها وبتعمل أيه برضوا الدولة في الجمارك عشان تخلص إجراءات الحاجات دي .. هوده برضوا مش من ضمن شغل سعادتك".





وقال آخر: "يا دكتورة شيرين غالب لوسمحتي حاولي إتشطری شوية على المستشفيات الخاصة وأكلمي عنها وعن جشعها بدل ما أنتى كل تركيزك هو وزارة الصحة هوده برضوا مش المفروض من اختصاصاتك برضوا لكن الإجابة معروفة طبعا هي ماتقدرشی تقرب من هناك".





وفى تعليق آخر قال أحد رواد السوشيال ميديا: "على فكرة يا دكتور حسين ويا دكتورة شيرين إنتخابات النقابة اللي جايه لسه بدري عليها عشان تبتدوا تشتغلوا عليها من دلوقتي .. فرکزا الله پرضی عليكوا أنكوا تعملوا حاجة لبلدكوا أو لصالح الأطباء اللي إستأمنوكوا على مصالحهم".





وأضاف: "خلوا بالكوا الناس إبتدت تدور بجدية على الزلة اللى منى مینا مساكها عليكوا واللى إنتوا بسببها سايبنها مبرطعة في النقابة على حسها .. وخلوا بالكوا إن لما الناس تعرف إيه الزلة دي سيرتكوا هاتبقى على كل لسان واللي مايشتري يتفرج فأحسن لیکوا ألفظوا منی مینا عشان هي مش هاتنفعكوا".