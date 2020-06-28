AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عايزين نعرف إيه مؤهلاتك .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:23 م
رواد السوشيال ميديا
رواد السوشيال ميديا
Advertisements
مصطفى رماح
هاجم رواد السوشيال ميديا آية حجازی لقيامها بالهجوم على الدولة وتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية والمنظمات المشبوهة. 


وكتب أحد رواد السوشيال ميديا: "يا جماعة فكرونا كدة هي كانت إيه التهمة بتاعة آية حجازی، مش كانت برضه استغلال أطفال الشوارع في التظاهرات لصالح اللى بيدفع أكتر،  وبعد ما بطلت وسائل الإعلام الأمريكية إجراء حوارات معها، حست أن السبوبة بتاعتها ابتدت تنشف فشيطانها هيألها فكرة جديدة، أنها تهاجم مصر تانى اللى هي المفروض مالهاش علاقة بيها دلوقتى بعد ما اتخلت عن جنسيتها". 


وقال آخر: "مطبعة آية بتعرض نفسها في سوق اللى بيهاجموا مصر وطبعا استلقفها الإخوان، واللي مشغلينهم وطالما آية ملمومة على ليلى سويف و جمال عيد يبقى أكيد لازم نعرف توجهاتها إيه .. ومش مكفيها إن التاريخ سيذكرها بكل اللعنات لكن تقريبأ عايزه تزود الرصيد بتاعها".


وأضاف: "وبالمرة يا مدام آية قولينا أيه خبرة معاليكي ومؤهلاتك اللي بيسمحكولك أنك تفتي وتهري في أي مواضيع لكن العيب مش عليكي .. العيب على اللى بيشغلوكي اللى مش لاقيين خونة عليهم الطلي وبيضطروا أنهم يلجأوا لأمثالك". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. بعد القبض عليها.. المصريون يحاكمون حنين حسام على تويتر

رواد السوشيال ميديا يهاجمون المطالبين بالافراج عن السجناء

ارحمينا وارحمي الأطباء.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا

لتحريضها الاطقم الطبية.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون نقيب أطباء القاهرة

مشوهة أخلاقيا ومنحرفة.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي: تحالفت مع الإخوان من أجل الدولارات

أهلك بيستعروا منك.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي: بعتي وطنك والناس عارفة جرايمك

ترشيحاتنا

دعاء الصباح من 11 كلمة يحفظك من الجن والحسد .. ردده قبل الخروج

رد قاس.. واشنطن تعلق على منع نشر تصريحات السفيرة الأمريكية في بيروت

ماكرون يفسد لعبة أردوغان القذرة.. خلاف طويل الأمد بين فرنسا وتركيا وكلمة السر ليبيا

فيديو جراف.. كواليس حبس وتغريم سما المصري

لا يتناسب مع سنها .. هجوم على ممثلة شهيرة بسبب مكياج ابنتها ذات الـ5 سنوات.. فيديو

هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ.. ناهد السباع تهاجم منتقدى يوسف الشريف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 60 عاما على الاستقلال.. انتفاضة قومية كتبت نهاية الاستعمار الفرنسي فى مدغشقر

استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن

يحسن صحة القلب .. 10 فوائد للمشي 30 دقيقة يوميًا