عايزين نعرف إيه مؤهلاتك .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي

هاجم رواد السوشيال ميديا آية حجازی لقيامها بالهجوم على الدولة وتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية والمنظمات المشبوهة.









وكتب أحد رواد السوشيال ميديا: "يا جماعة فكرونا كدة هي كانت إيه التهمة بتاعة آية حجازی، مش كانت برضه استغلال أطفال الشوارع في التظاهرات لصالح اللى بيدفع أكتر، وبعد ما بطلت وسائل الإعلام الأمريكية إجراء حوارات معها، حست أن السبوبة بتاعتها ابتدت تنشف فشيطانها هيألها فكرة جديدة، أنها تهاجم مصر تانى اللى هي المفروض مالهاش علاقة بيها دلوقتى بعد ما اتخلت عن جنسيتها".









وقال آخر: "مطبعة آية بتعرض نفسها في سوق اللى بيهاجموا مصر وطبعا استلقفها الإخوان، واللي مشغلينهم وطالما آية ملمومة على ليلى سويف و جمال عيد يبقى أكيد لازم نعرف توجهاتها إيه .. ومش مكفيها إن التاريخ سيذكرها بكل اللعنات لكن تقريبأ عايزه تزود الرصيد بتاعها".







