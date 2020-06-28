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حوادث

رواد السوشيال ميديا لـ جمال عيد: أنت والإخوان ماتفرقوش عن بعض

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:54 م
جمال عيد
جمال عيد
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مصطفى رماح
هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا، جمال عید بسبب دفاعه عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وهجومه المستمر على الدولة من خلال إطلاق الشائعات.


وقال أحد رواد السوشيال ميديا : " يا أخ جمال قولنا أنت إزای بتعرف تنام كل يوم بعد ما لسانك بيتلفظ بكل هذه الأكاذيب والادعاءات التي لا غرض لها إلا هدم إستقرار البلد دی.


وأضاف : "سؤال محيرنا هو ليه أنت وشلتك اللي بتسموا نفسكوا ثورجية بيجمعكوا قلة في طريقة الكلام وإستخدام ألفاظ حقيرة ونابية بهدف السخرية من الآخرين  ولما بيجي حد يرد عليكوا حتى ولو بطريقة محترمة عقولكوا بتعطل ومابتعرفشى ترد غير بجملة واحدة إحنا مضطهدين .. وأين المنظمات الحقوقية الأجنبية من ذلك.


وقال آخر : " يا جمال أنسى إن حد يديك الجنسية التانية اللي أنت هاتموت عشان تاخدها وتكتسبها ولو حصل إن في حد عبرك بيها فأكيد هايكون تمنها غالى قوى لكن أنت طبعأ قدها وقدود لأنك بعت ضميرك من زمان الأعلى مشتری".


وأضاف : "أنت والإخوان مدرسة واحدة في أنكوا ما بتعترفوش بحدود للأوطان ولا تقدسوا ترابها مش فارقة معاكوا تعيشوا في أي زريبة المهم الحساب الدولاري يبقى مليان".
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