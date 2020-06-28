4 نصائح عند شراء "سيارات الحوادث"

تحظى سيارات الحوادث باهتمام فئة كبيرة من المصريين، ويعشقها معظم السائقين ويقومون بشرائها سواء من الشركات أو المزادات العلنية، اعتقادًا منهم أن تكلفتها قليلة وسهلة الإصلاح.





تختلف أسعار سيارات الحوادث وفقا لنوعها وسنة صنعها وقياس مدى الضرر الذي لحق بها، فضلًا عن تكلفة إصلاحها.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري ابرز النصائح عند شراء سيارات حوادث حتى لا تتعرض للنصب.





معاينة السيارة

قبل شرائها يجب عليك معاينتها جيدًا، لأن سيارة الحوادث غالبا ما تحتاج إلى خبير أثناء الشراء، لأن معظم التجار يقومون بإصلاحها إلى حد ما لتنخدع بمظهرها لكن في الحقيقة هي غير صالحة لأي شيء، احرص على تصوير السيارة من كل الجوانب وتسجيل كل تفاصيل السيارة.





تكلفة السيارة

بعد معاينة السيارة، عليك حساب تكلفة السيارة ومعرفة جميع الأسعار لأن هذه الخطوة تساعدك على اتخاذ قرار المناسب.









تقدير السعر

من أهم الخطوات التي يجب عليك اتباعها، هو حساب تقدير السعر من خلال استشارة خبراء أو الميكانيكي لمعرفة السعر الحقيقي لها.





التأكد من صحة الأوراق