مليش صور معاه.. مصطفى بسيط يقلد محمد صلاح

كل الناس بتنزل صورها مع صلاح و مانيه و بتهنيهم عالإنجاز اللي هم عملوه اشمعني انا لأ يعني؟فانا قررت اتصرف. 😂😂 الف مبروك لصلاح و مانيه فوزهم بالدوري الإنجليزي مع فريقهم ليڤربول اخيرًا بعد ٣٠ سنة.. انتوا تستحقوا الانجاز دة.. افريقيا كلها فخورة بيكوا. #مصطفى_بسيط ❤️ Everyone is sharing pics with Salah and Mane congratulating them on the big achievement so why not me? 😍 I decided not to take the fact that i DO NOT have any pictures with either of them as an excuse so here i go. Congrats to Salah and Mane for winning the Premier League with their club Liverpool after 30 years! You guys earned it and Africa is proud of you. @sadiomaneofficiel @mosalah