مليش صور معاه.. مصطفى بسيط يقلد محمد صلاح

هنأ الفنان مصطفى بسيط، اللاعب المصري محمد صلاح، بفوز ناديه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
نشر مصطفى بسيط عبر حسابه على "انستجرام "، مقطع فيديو قلد خلاله صلاح باستخدام فلتر سناب شات، وعلّق كاتبا: "كل الناس بتنزل صورها مع صلاح ومانيه وبتهنيهم عالإنجاز اللي هم عملوه اشمعني أنا لأ يعني؟ فانا قررت اتصرف".
وتابع: "ألف مبروك لصلاح ومانيه فوزهم بالدوري الإنجليزي مع فريقهم ليڤربول أخيرًا بعد ٣٠ سنة.. انتوا تستحقوا الانجاز دة.. افريقيا كلها فخورة بيكوا".
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كل الناس بتنزل صورها مع صلاح و مانيه و بتهنيهم عالإنجاز اللي هم عملوه اشمعني انا لأ يعني؟فانا قررت اتصرف. 😂😂 الف مبروك لصلاح و مانيه فوزهم بالدوري الإنجليزي مع فريقهم ليڤربول اخيرًا بعد ٣٠ سنة.. انتوا تستحقوا الانجاز دة.. افريقيا كلها فخورة بيكوا. #مصطفى_بسيط ❤️ Everyone is sharing pics with Salah and Mane congratulating them on the big achievement so why not me? 😍 I decided not to take the fact that i DO NOT have any pictures with either of them as an excuse so here i go. Congrats to Salah and Mane for winning the Premier League with their club Liverpool after 30 years! You guys earned it and Africa is proud of you. @sadiomaneofficiel @mosalah