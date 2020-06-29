مليش صور معاه.. مصطفى بسيط يقلد محمد صلاح

هنأ الفنان مصطفى بسيط، اللاعب المصري محمد صلاح، بفوز ناديه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





نشر مصطفى بسيط عبر حسابه على "انستجرام "، مقطع فيديو قلد خلاله صلاح باستخدام فلتر سناب شات، وعلّق كاتبا: "كل الناس بتنزل صورها مع صلاح ومانيه وبتهنيهم عالإنجاز اللي هم عملوه اشمعني أنا لأ يعني؟ فانا قررت اتصرف".



