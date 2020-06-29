السيسى: إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية على الطرق والكباري الجديدة.. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم افتتاح مشروعات جديدة، في شرق القاهرة.





ومن بين المحاور التى تم افتتاحها اليوم بشرق القاهرة محور جوزيف تيتو، ومحور طريق السويس الصحراوى ومحور الفريق إبراهيم العرابي، بالإضافة إلى محور روكسي رمسيس.





ووجه السيسي، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، بإطلاق اسم الفريق محمد العصار على محور "أبو بكر الصديق – تحيا مصر".





وأضاف مخاطبا رئيس الهيئة الهندسية، "هنطلق أسماء الشهداء من الجيش والشرطة والأطقم الطبية على الطرق والكباري الجديدة".



