بشرى سارة .. انخفاض أسعار الأضاحي في موسم العيد القادم

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الاضاحي هذا العام ستنخفض عن مثيلاتها في العام الماضي بسبب الارتباك الذي حدث نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي وباء كورونا.
ولفت "ابو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن الأضاحي المعروضة أكثر من الطلب عليها، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم حاليا ما بين 50 إلى 55 جنيها حسب وزن العجل والجاموسي ما بين 40 إلى 45 جنيها لكيلو اللحم قائما فيما يتراوح الماعز والأغنام ما بين 55 إلى 60 جنيه.
وأضاف"نقيب الفلاحين، أنه يتوقع تراجع الطلب علي الماشية مقابل تزايد الطلب علي الماعز والأغنام لاتجاه معظم المواطنين لترشيد المصروفات مع استقرار أسعار اللحوم المذبوحة ما بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو حتي نهاية العام الحالي إذا استمرت نفس الظروف الراهنة
بسبب ضعف القوة الشرائية وتنوع ووفرة اللحوم المستوردة ( الحية والمجمدة والمبردة) الأقل سعرا وغلق أسواق الماشية طوال الأشهر الماضية مع توقف السياحة والفنادق وضعف الإقبال على المطاعم خوفا من العدوي بفيروس كورونا.
وأشاد بالجهود الحكومية الكبيرة في منع ذبح الإناث وصغار العجول خلال الفترة السابقة بإحياء المشروع القومي للبتلو واستيراد أصناف ماشية محسنة كثيرة انتاج اللحوم.
واوضح عبدالرحمن أن هذا التراجع سيؤثر سلبيا علي صغار المربين وعلى مصانع الأعلاف والمنتجات الزراعية العلفية لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مع تدني أسعار بيع المواشى نسبيا، مناشدًا الحكومه بضرورة دعم مربي الماشية لأنهم أكثر الفئات تضررا من انخفاض أسعار المواشي مع عدم الإفراط في استيراد اللحوم الحية والمذبوحة حفاظا على الثروة الحيوانية المحلية.