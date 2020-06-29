بشرى سارة .. انخفاض أسعار الأضاحي في موسم العيد القادم

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن أ سعار الاضاحي هذا العام ستنخفض عن مثيلاتها في العام الماضي بسبب الارتباك الذي حدث نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي وباء كورونا.





55 إلى 60 جنيه. ولفت "ابو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن الأضاحي المعروضة أكثر من الطلب عليها، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم حاليا ما بين 50 إلى 55 جنيها حسب وزن العجل والجاموسي ما بين 40 إلى 45 جنيها لكيلو اللحم قائما فيما يتراوح الماعز والأغنام ما بين



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وأضاف"نقيب الفلاحين، أنه يتوقع تراجع الطلب علي الماشية مقابل تزايد الطلب علي الماعز والأغنام لاتجاه معظم المواطنين لترشيد المصروفات مع استقرار أسعار اللحوم المذبوحة ما بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو حتي نهاية العام الحالي إذا استمرت نفس الظروف الراهنة

بسبب ضعف القوة الشرائية وتنوع ووفرة اللحوم المستوردة ( الحية والمجمدة والمبردة) الأقل سعرا وغلق أسواق الماشية طوال الأشهر الماضية مع توقف السياحة والفنادق وضعف الإقبال على المطاعم خوفا من العدوي بفيروس كورونا.







خلال الفترة السابقة بإحياء المشروع القومي للبتلو واستيراد أصناف ماشية محسنة كثيرة انتاج اللحوم. وأشاد بالجهود الحكومية الكبيرة في منع ذبح الإناث وصغار العجول



