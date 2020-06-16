على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

فى مثل هذه الأيام من كل عام، يستقبل المواطنون عيد الأضحى بارتفاع فى

والمواشي الحية، وذلك لأنها فى موسمها، ولكن هذا العام هناك توقعات بانخفاض فى أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق.





وفى هذا الصدد، نرصد التقرير التالى لاستطلاع آراء الخبراء حول انخفاض أسعار اللحوم والدواجن وتوقعاتهم خلال الفترة القادمة .



