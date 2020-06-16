على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

فى مثل هذه الأيام من كل عام، يستقبل المواطنون عيد الأضحى بارتفاع فى أسعار اللحوم والمواشي الحية، وذلك لأنها فى موسمها، ولكن هذا العام هناك توقعات بانخفاض فى أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق.
يؤكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، أن هناك انخفاضا متوقعا فى أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة القادمة، وهذا على غير العادة بسبب اقتراب موسم عيد الأضحى "موسم اللحوم".
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وأضاف "القرش" فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أن انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة يرجع إلى عدة أسباب من أهمها اهتمام الرئيس بالقطاع الحيوانى خلال الفترة القليلة الماضية، إذ وجه بزيادة الدعم لمشروعات البتلو، هذا بجانب القروض الميسرة للمربين لتساعدهم على الشراء بفائدة 5%.
وأشاد بدور الوزارة فى هذا القطاع، إذ تقوم الزراعة بمجهودات هائلة لزيادة الإنتاج وتوفيره للمستهلكين بالأسواق وبالتالى يزيد المعروض وتقل الأسعار، موضحا أن الوزارة تسعى دائما لتسهيل تقديم الخدمات للفلاحين والمربين.
وتابع قائلا: "كل ما سبق بجانب استيراد اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، كما يتم فحصها جيدا من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد الصحة الحيوانية، وذلك من أجل توفير كميات كبيرة من اللحوم وبأسعار مناسبة، وينطبق ذلك أيضا على شحنات المواشي الحية القادمة".
وأكد "متحدث وزارة الزراعة" أن القيادة السياسية تولى قطاع الأمن الغذائي اهتماما كبيرا خاصة فى ظل جائحة كورونا، باعتباره جزءا من الأمن القومى المصري.
"الفلاحين" تكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة
وفي نفس السياق ، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا كبيرا عن شهر رمضان، متوقعا أن تشهد مزيدا من الانخفاض بسبب قلة الإقبال عليها خلال تلك الفترة.
ونوه "نقيب الفلاحين" إلى أن أسعار الدواجن أصبحت في متناول الجميع حيث وصل سعر كيلو الدواجن إلى 22 جنيها بالمزارع.
وأوضح أن أسعار المنتجات الزراعية والدواجن ستقل خلال الفترة القادمة بسبب قدوم عيد الأضحى "موسم اللحوم الحمراء" وزيادة الإقبال عليها.
ولفت إلى أن إنتاج الدواجن بطبيعته يزيد في فصل الصيف عن فصل الشتاء خاصة أن لدينا فائضا من الدواجن إذ ننتج مليار طائر سنويا ذلك غير إنتاج المنازل.
وفى هذا الصدد، نرصد التقرير التالى لاستطلاع آراء الخبراء حول انخفاض أسعار اللحوم والدواجن وتوقعاتهم خلال الفترة القادمة .
يؤكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، أن هناك انخفاضا متوقعا فى أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة القادمة، وهذا على غير العادة بسبب اقتراب موسم عيد الأضحى "موسم اللحوم".
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وأضاف "القرش" فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أن انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة يرجع إلى عدة أسباب من أهمها اهتمام الرئيس بالقطاع الحيوانى خلال الفترة القليلة الماضية، إذ وجه بزيادة الدعم لمشروعات البتلو، هذا بجانب القروض الميسرة للمربين لتساعدهم على الشراء بفائدة 5%.
وأشاد بدور الوزارة فى هذا القطاع، إذ تقوم الزراعة بمجهودات هائلة لزيادة الإنتاج وتوفيره للمستهلكين بالأسواق وبالتالى يزيد المعروض وتقل الأسعار، موضحا أن الوزارة تسعى دائما لتسهيل تقديم الخدمات للفلاحين والمربين.
وتابع قائلا: "كل ما سبق بجانب استيراد اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، كما يتم فحصها جيدا من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد الصحة الحيوانية، وذلك من أجل توفير كميات كبيرة من اللحوم وبأسعار مناسبة، وينطبق ذلك أيضا على شحنات المواشي الحية القادمة".
وأكد "متحدث وزارة الزراعة" أن القيادة السياسية تولى قطاع الأمن الغذائي اهتماما كبيرا خاصة فى ظل جائحة كورونا، باعتباره جزءا من الأمن القومى المصري.
"الفلاحين" تكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة
فيما أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام محمد عبد الستار، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء، خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب زيادة المعروض بالأسواق المحلية.
وقال محمد عبالستار، النقيب العام للفلاحين، في بيان، الثلاثاء، إن الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثف حاليا لجان الفحص البيطرية بالموانئ والمحاجر البيطرية لاستقبال شحنات جديدة من العجول الحية المستوردة سواء التربية والتسمين أو الذبيح الفورى لتوفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض بالأسواق خلال الفترة المقبلة، ما سوف يسهم في انخفاض الأسعار نتيجة العرض والطلب، وزيادة منافذ البيع بجميع المحافظات.
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وأوضح نقيب عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم، أنه نظرا لما تمر به بعض الدول من انتشار الأمراض والأوبئة، يتم فحص اللحوم والعجول الحية المستوردة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات، لافتا أنه يتم استيراد العجول الحية عن طريق القطاع الخاص بعد منح الموافقة، ويتم فحص جميع شحنات الحيوانات الحية على مراكب الشحن بمعرفة أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأشاد نقيب الفلاحين، بإجراءات الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث إنه يتم فحص جميع شحنات الحيوانات الحية المستوردة فى بلد المنشأ والفحص على مراكب الشحن وبالمحاجر البيطرية عقب وصول الشحنات، بمعرفة أطباء الهيئة.
وأضاف أن دور الهيئة ليس استيراد اللحوم الحية أو المجمدة وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر البيطرى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الاستيراد، مع سحب عينات من الشحنة الواردة، لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها.
وفي نفس السياق ، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا كبيرا عن شهر رمضان، متوقعا أن تشهد مزيدا من الانخفاض بسبب قلة الإقبال عليها خلال تلك الفترة.
وأضاف " أبوصدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استقرار أسعار اللحوم الحمراء والأسماك جعلت المصريين يقللون من الإقبال علي شراء الدواجن مما كان عاملا رئيسيا في انخفاض أسعارها، مشيرا إلي أننا لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن.
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ونوه "نقيب الفلاحين" إلى أن أسعار الدواجن أصبحت في متناول الجميع حيث وصل سعر كيلو الدواجن إلى 22 جنيها بالمزارع.
وأوضح أن أسعار المنتجات الزراعية والدواجن ستقل خلال الفترة القادمة بسبب قدوم عيد الأضحى "موسم اللحوم الحمراء" وزيادة الإقبال عليها.
ولفت إلى أن إنتاج الدواجن بطبيعته يزيد في فصل الصيف عن فصل الشتاء خاصة أن لدينا فائضا من الدواجن إذ ننتج مليار طائر سنويا ذلك غير إنتاج المنازل.