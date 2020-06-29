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برلمان

برلماني: انهيار احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا يفضح فشل حكم أردوغان

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:39 م
أردوغان
أردوغان
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أحمد أيمن
أكد النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، أن انهيار احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا لمستوى الخطر، ودون حد الكفاية اللازمة لإدارة البلد يفضح حكم أردوغان وإدارته الفاشلة في أنقرة.

ونوه النائب في بيان له، بتقرير صندوق النقد الدولي، والذي حذر فيه من مصير ومستقبل تركيا. وقال إن تركيا جاءت ضمن الدول التى تراجعت تحت خط "كفاية الاحتياطى النقدي"، هى وجنوب أفريقيا. وأوضح التقرير أن تركيا تحاول إعادة هيكلة الديون مرة أخرى. لافتا الى أن تركيا بهذا الشكل في وضع الخطورة.

وأشار إلى أن تبني أردوغان لسياسة إرهابية في ليبيا والإنفاق على المرتزقة السوريين، ودعم قادة داعش الإرهابي واستخدامهم في سوريا وليبيا يستنزف الميزانية التركية، لافتا إلى أن هناك توقعات بانفجار الأتراك ضد حكم أردوغان خلال الفترة القادمة.
 
وشدد النائب على أن هناك تحرك عالمي وإقليمي كبير، لمحاصرة أطماع أردوغان وأوهامه في ليبيا والعمل على سحق قواته وميليشياته.
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