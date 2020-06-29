بعد تحذير محافظ الجيزة : "صدى البلد" يرصد مخالفة أصحاب معارض السيارات.. فيديو





ورصدت عدسة صدى البلد, مخالفة بعض معارض السيارات فى محيط فيصل والمهندسين باشغال الطريق ووضع سياراتهم للعرض امام المحلات.









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وتفقد محافظ الجيزة مسار المطلع والمنزل المتوقعين لمحور ترعة الزمر من شارع جامعة الدول العربية، حيث شدد المحافظ على أصحاب المحال بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة بمحيط المحال وعدم إشغال الطريق وأمهل المحافظ أصحاب معارض السيارات 48 ساعة لرفع السيارات من أمام المعارض لمنع إشغال الطريق وتسهيل حركة المرور، موجهًا بتوقيع غرامة على مالك أحد محال العصائر الشهيرة لإنتشار القمامة بمحيطه والإضرار بالرصيف.







