بعد تحذير محافظ الجيزة : "صدى البلد" يرصد مخالفة أصحاب معارض السيارات.. فيديو

تعمل الحكومة جاهدة فى تطوير المحافظات، وتم تنظيم عدة حملات خلال الفترة الماضية لازالة المخالفات واشغال الطريق وابعاد الباعة الجائلين، واقامة مواقف خاصة للسيارات للعمل على تنظيم الشوارع .
ورصدت عدسة صدى البلد, مخالفة بعض معارض السيارات فى محيط فيصل والمهندسين باشغال الطريق ووضع سياراتهم للعرض امام المحلات.
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وتفقد محافظ الجيزة مسار المطلع والمنزل المتوقعين لمحور ترعة الزمر من شارع جامعة الدول العربية، حيث شدد المحافظ على أصحاب المحال بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة بمحيط المحال وعدم إشغال الطريق وأمهل المحافظ أصحاب معارض السيارات 48 ساعة لرفع السيارات من أمام المعارض لمنع إشغال الطريق وتسهيل حركة المرور، موجهًا بتوقيع غرامة على مالك أحد محال العصائر الشهيرة لإنتشار القمامة بمحيطه والإضرار بالرصيف.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة للمرور الدورى وفرض النظام ورصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها فورًا، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة بقطع الأراضى الفارغة ومنع كافة صور الإشغال والتعدى على الطريق، مشددًا على المتابعة الدورية لأعمال التطوير الجارية وتوحيد العرض الخاص بالأرصفة وإزالة أى حواجز أو معوقات أمام الأبنية والعقارات والمنشأت أيًا كانت.