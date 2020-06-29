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ديني

خالد الجندي: 5 تغييرات جعلت مساجدنا مثل مساجد أوروبا .. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:23 م
خالد الجندي: 5 تغييرات
خالد الجندي: 5 تغييرات جعلت مساجدنا مثل مساجد أوروبا
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أمل فوزي
 قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنني فرحان بالتغييرات التى حدثت فى المساجد، حيث أصبحت أكثر نظافة، ولا يوجد مُصلي واحد داخل بدون جورب.

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وأشاد «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ، لإعادة -ما وصفه- بالوقار والاحترام للمساجد، مشيرًا إلى أنها الآن أصبحت تواكب ما شاهده فى مساجد أوروبا.

وأضاف أن قرار إغلاق دورة المياه يمنع نقل الأمراض والفطريات، لافتًا إلى أن هذا هو ما تمناه لها، فقد صارت مثل مساجد أوروبا.

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في بداية حلقة اليوم الإثنين، قد قال إن المرحلة التى نعيشها الآن هى مرحلة الجمود الفقهي، مشيرًا إلى أن سبب هذا الجمود يرجع إلى انشغال  الأمة الإسلامية فى العديد من الحروب والمشكلات.

وأكد «الجندى» أن باب الاجتهاد في الفقه والشريعة الإسلامية لم يُغلق، محذرًا من أنه إذا حدث هذا وأُغلق باب الاجتهاد ، فإنه سيضيع ويدمر ويضمُر الدين.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن نظرية الخلافة التي حاولت السيطرة في فترة من الفترات ، تعد هى  من دمرت الأمة الإسلامية. 

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