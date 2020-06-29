بطل انحاز للشعب.. أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يسمح أن يلوى ذراع مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدى الجميع من أجل الوطن وقاد ثورة 30 يونيو، موضحا أنه خاض التحديات القوية لحماية الوطن من الجماعة الإرهابية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الرئيس لم ولن يتخلى عن الشعب المصري وسبق وأن انقذنا من جماعة الإخوان الارهابية؛ موضحا ان الرئيس أكد أكثر من مرة على أنه يقف بجانب الشعب المصري في ك الأمور.





وردد موسى: « ثورة 30 يونيو ثورة شعب قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، البطل الذي انجاز الى الشعب وقادها رغم حجم المخاطر والتضحيات».





ونوه موسى، أن الرئيس أكد أن أمن مصر القومي لا ينتهي عند الحدود السياسية ولن يتمد الى حقوقنا التاريخية، منوها أن الرئيس لا يسمح ان يلوى ذراع مصر.





وتابع موسى، أن الرئيس السيسي لا يسمح لأحد أن يتدخل في شئون مصر الداخلية؛ لافتا ان تاريخ السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع حتى اليوم يدل على قوته وعدم السماح لأي ضغوط خارجية ان تملي إرادتها على مصر.