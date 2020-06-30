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أستاذ قانون دولي: لابد من التوصل لاتفاق محكم مع إثيوبيا.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:32 ص
سد النهضة
سد النهضة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة ، إن الإعلان الذي وقعت عليه مصر والسودان هو إعلان متكامل وقع عليه رؤساء دول ووضع أحكاما يجب علي الجميع الالتزام بها، ومنها الاستخدام المنصف والعادل وعدم الإضرار والتعاون بين الدول .

وأضاف محمد سامح عمرو خلال مداخلة هاتفية في برنامج علي مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى علي قناة صدي البلد ، أن إثيوبيا لابد من الوصول معها الى اتفاق محكم؛ لانها تراوغ دائما، مؤكدا ان اعلان المبادئ ينص علي أنه لا يجوز لإثيوبيا البدء في ملء السد دون الوصول إلى اتفاق .

واوضح محمد سامح عمرو ، ان من حق مصر ان تكون هناك آلية قانونية محايدة إذا ما نشأ نزاع، لافتا إلى أن مسائل الأنهار دائما تكون مسائل فنية .

وأشار إلى أنه من الضروري ان يكون هناك الية قانونية محايدة لفض أي نزاع ينشأ مستقبلا بشأن السد ولا يجوز ان تكون روح المصريين في يد دولة أخرى .

وأكمل ان الآليات السياسية لن تكون كافية إذا نشأ خلاف بين الدول الثلاث في المستقبل بشأن السد كما ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد اليوم علي حقوق مصر التاريخية والثابتة .
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