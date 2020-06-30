لمناقشة تطورات جائحة كورونا.. اجتماع بين رئيسي وزراء كندا والمجلس الأوروبي

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، تطورات جائحة "كوفيد-19"، وأهمية التعاون الدولي للاستجابة بفاعلية لآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ولتعزيز الحلول لتحقيق انتعاش مستدام في شتى أنحاء العالم.









وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء أن الزعيمين ناقشا العلاقات التجارية القوية بين كندا والاتحاد الأوروبي، والفرص التي تخلقها الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي للشركات والعمال على جانبي المحيط الأطلسي.









كما تبادل رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأوروبي وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الدولية، بما في ذلك هونج كونج والوضع في فنزويلا حيث شدد الزعيمان على جهودهما لمعالجة الأزمة الإنسانية هناك.









وتطلع ترودو وميشيل إلى مواصلة التعاون الوثيق بين كندا والاتحاد الأوروبي لتعزيز الأولويات المشتركة في سياق الأمم المتحدة ومجموعة السبع والمنتديات الدولية الأخرى.



