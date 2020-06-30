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أخبار العالم

جاستن ترودو: نستعد لموجة ثانية من كورونا تضرب كندا في الخريف

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:27 ص
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
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قسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن حكومته تستعد لموجة ثانية من فيروس كورونا المستجد يمكن أن تضرب البلاد في الخريف، داعيًا مواطنيه إلى توخي الحذر.


وقال ترودو، في مؤتمره الصحفي: "نحن نستعد لموجة ثانية قد تضرب بشدة"، مشيرًا إلى أن الحكومة رصدت اعتمادات لشراء معدات حماية وفحوصات مخبرية من أجل "الرد سريعًا وبحزم في حال تفشى" الفيروس مجددًا خلال الأشهر المقبلة.


وأضاف: "نحن نعيد فتح الاقتصاد، وسيتعين علينا الاستمرار في أخذ تدابير، ووضع أقنعة عندما لا نستطيع الإبقاء على مسافة مترين، والتنبه إلى التواصل مع الآخرين".


وشدد رئيس الوزراء الكندي على أنه "إذا أردنا ألا نفقد كل التقدم الذي أحرزناه في الأشهر الأخيرة، يجب أن نواصل توخي اليقظة حتى خلال هذه المرحلة الجديدة من الجائحة".


وأكد ترودو أنه لا تزال هناك "نقاط ساخنة" في كندا، وأشار إلى انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس وحالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات في سائر أنحاء البلاد. 
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